Perché Riccardo Guarnieri non ha preso parte alle prime registrazioni di Uomini e donne 2023/2024? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan e spettatori del talk show pomeridiano di Maria De Filippi dopo che, il cavaliere pugliese, non ha preso parte alle riprese di queste settimane.

La sua assenza non è passata inosservata e, in queste ore, Riccardo è uscito allo scoperto assieme alla sua nuova fiamma, così come riportato dalla segnalazione social di Deianira Marzano.

Perché Riccardo Guarnieri non è più in studio a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne ripartirà lunedì 11 settembre 2023 con le nuove puntate inedite su Canale 5, che sono state registrate nel corso delle passate settimane.

Trono over e trono classico continueranno a convivere insieme nello studio del talk show di Maria De Filippi e, al termine delle riprese delle prime puntate, non è passata inosservata l'assenza in studio di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere pugliese, noto soprattutto per la sua chiacchierata e tormentata storia d'amore con Ida Platano, non ha partecipato alle riprese di questo inizio stagione, destando non poca curiosità e attenzione.

Per quale motivo non era presente in trasmissione? Durante le registrazioni non sono state date notizie in merito ma, in queste ore, la verità è venuta fuori sui social.

Riccardo Guarnieri beccato con la sua nuova fidanzata fuori da Uomini e donne (Foto)

L'addio di Riccardo Guarnieri al programma del pomeriggio di Maria De Filippi è dovuto alla presenza di una nuova donna presente al fianco dell'ex cavaliere del trono over.

Un rumors che circolava in rete e sui social già da diverse settimane, ma in queste ore è arrivata la conferma definitiva tramite una segnalazione di Deianira Marzano.

Sul suo profilo Instagram, infatti, ha riportato la segnalazione di un utente che proprio questa domenica pomeriggio ha beccato Riccardo in compagnia della sua nuova fidanzata, conosciuta fuori dallo studio del talk show pomeridiano Mediaset.

Riccardo tornerà in studio per parlare del suo nuovo amore?

I due sono stati beccati mentre passeggiavano insieme mano nella mano per le strade di Monopoli. Un ritratto felice per l'ex cavaliere over che, a quanto pare, sembra aver trovato la sua felicità e la sua serenità fuori dallo studio Mediaset.

E, a questo punto, non si esclude che nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne, Riccardo possa anche intervenire in trasmissione per raccontare al pubblico la nascita di questa storia d'amore.

Resta da capire, invece, il motivo legato all'assenza in studio di Armando Incarnato, altro volto storico del trono over non presente alle prime registrazioni.