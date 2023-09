L'Allieva 4 tornerà in onda nel prime time di Rai 1 con un nuovo ciclo di appuntamenti? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan e spettatori della serie con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi che, in queste settimane, ha nuovamente trovato spazio nella fascia serale con le repliche dell'ultima stagione.

Un ritorno in video che aveva fatto ben sperare i fan anche se, alla fine, non ci sarà spazio per nessun ritorno ufficiale della fiction nel prime time della rete ammiraglia Rai.

La decisione finale della Rai sul futuro de L'Allieva 4 in tv

Nel dettaglio, in queste settimane estive, gli appassionati de L'Allieva hanno potuto fare un tuffo nel passato rivedendo gli episodi della terza stagione della fiction, trasmessa un po' di anni fa in prima visione assoluta.

La riproposizione da parte della Rai, per di più sulla rete ammiraglia e non su qualche rete minore, aveva riacceso la speranza degli appassionati ed estimatori della fiction, i quali da tempo sperano di poter assistere alla messa in onda di un quarto capitolo in prima visione assoluta.

Il sogno degli spettatori, infatti, sarebbe quello di continuare a seguire le vicende di Alice e Claudio, alias Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, con L'Allieva 4.

La Rai chiude la fiction L'Allieva 4: non ci saranno le nuove puntate

Un sogno che, tuttavia, la Rai non ha intenzione di esaudire: al momento, infatti, la produzione della quarta stagione non è affatto nei piani dei vertici di viale Mazzini.

La fiction ha salutato definitivamente il suo pubblico con la messa in onda della terza stagione e non ci sarà spazio per una ipotetica quarta stagione nel prime time della rete ammiraglia.

L'Allieva 4, quindi, contrariamente ad ogni aspettativa da parte dei fan non troverà spazio nella fascia serale di Rai 1 durante la stagione televisiva 2023/2024.

I fan della coppia Alice e Claudio dovranno così mettersi l'anima in pace e rassegnarsi all'idea di non rivedere più i due nel prime time della rete ammiraglia.

Le repliche de L'Allieva non fanno boom di ascolti

Va detto che, in queste settimane di messa in onda su Rai 1, gli ascolti della fiction non siano stati particolarmente brillanti in prime time.

Le repliche de L'Allieva 3 non sono andate oltre la soglia del milione e mezzo di spettatori a settimana, pari ad uno share compreso tra l'11 e il 12%.

Numeri discreti per una prima serata estiva ma, contrariamente ad ogni aspettativa, non si è assistito a nessun boom auditel così come era successo in passato con altri titoli riproposti nei mesi della calda stagione, tra cui La dama velata con Miriam Leone e lo stesso Lino Guanciale, che si portò a casa una media di oltre 2,3 milioni fissi a settimana.