Nel giorno in cui è previsto il debutto su Canale 5 della nuova edizione di Uomini e donne, Lollo Magazine ha condiviso con fan e curiosi le dichiarazioni esclusive di Sossio Aruta. L'ex cavaliere del Trono Over, dunque, ha criticato duramente Ida Platano, ex del suo amico Riccardo Guarnieri, ma se l'è presa anche con Armando e Barbara. Niente matrimonio, infine, con Ursula Bennardo nonostante tra loro ci sia un bel rapporto.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne dell'11/09 [VIDEO] sarà dedicata alla presentazione del parterre Over e all'ospitata di Mirko e Perla in studio: queste sono le anticipazioni che Lorenzo Pugnaloni ha dato tramite il suo profilo Instagram questa mattina.

A poche ore dal ritorno del dating-show su Canale 5, Sossio Aruta ha rilasciato un'intervista per Lollo Magazine: l'ex cavaliere ha commentato in modo diretto e anche un po' velenoso il comportamenti dei personaggi con i quali ha avuto a che fare quando era nel parterre.

Quando gli è stato chiesto di esprimere un parere sull'amore che è nato quasi un anno fa tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, il napoletano ha fatto sapere: "Lui non lo conosco e non lo giudico, ma lei è falsa e costruita".

"Rappresenta la donna di cui non mi fiderei mai nella vita, è amica di Gemma solo per convenienza. Lei è una persona calcolatrice e furba".

Il commento sull'assenza di Guarnieri a Uomini e donne

In merito all'assenza di Riccardo alle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, invece, Sossio ha detto: "Mi dispiace tanto perché è un mio amico e meritava un'altra possibilità".

Con queste parole, Aruta sembra aver confermato che la mancata partecipazione di Guarnieri alle riprese che si sono svolte dal 24 agosto al 6 settembre, potrebbe non essere casuale ma una scelta definitiva degli addetti ai lavori.

Su Armando, invece, il napoletano ha un'idea completamente diversa: "Era ora che rimanesse a casa, ha pensato sempre e solo alla visibilità e mai a cercare l'amore.

Spesso ha anche superato il limite della decenza".

Durante l'intervista Sossio ha fatto anche un commento sul ritorno di Barbara De Santi nel parterre, l'ex cavaliere del Trono Over ha fatto sapere: "Neanche lei troverà mai l'amore, è solo una perdita di tempo per il programma. Va benissimo per il trash".

Conto alla rovescia per l'esordio di Uomini e donne

lunedì 11 settembre gli studi di Uomini e donne riapriranno dopo circa quattro mesi: la prima puntata dell'edizione 2023/2024 sarà dedicata alla presentazione del cast, sia giovane che senior.

Maria De Filippi, però, ospiterà in studio tre coppie di Temptation Island (oltre al presentatore Filippo Bisciglia) e Pinuccia Della Giovanna: l'ex dama canterà il suo inedito ma non rientrerà nel parterre del Trono Over.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, inoltre, nelle scorse ore ha fatto sapere che la quinta registrazione stagionale del dating-show è prevista per giovedì prossimo.