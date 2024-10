Dopo la puntata del Grande Fratello che è andata in onda il 3 ottobre, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes si sono ritrovati in giardino per un confronto. In un video che sta circolando sui social, però, si vede il ragazzo zittire ripetutamente la coinquilina e afferrarle la gamba con impeto: questo gesto non è piaciuto agli spettatori che in rete l'hanno definito aggressivo e inascoltabile.

La sfuriata dopo la diretta su Canale 5

Nella notte successiva alla puntata del GF in cui Shaila l'ha definito solo un amico, Lorenzo si è sfogato con Helena e ha confermato quando ha detto anche in diretta: "Non è andata come dice lei, è ambigua".

"Ieri mi ha detto che le manco, non me la racconta giusta. Non so se ha un piano, ma con me non si è comportata da amica", ha aggiunto il concorrente davanti alle telecamere.

La modella di origini brasiliane è apparsa piuttosto scocciata dal discorso del coinquilino, e questo ha dato il via a un piccolo battibecco con Spolverato.

A un certo punto il ragazzo ha preferito troncare la conversazione e ha detto: "Ora vado a dormire, poi te ne dico".

A Helena che l'ha punzecchiato dandogli del "brutto", Lorenzo ha risposto zittendola un'altra volta e afferrandole una gamba per ribadire il concetto.

Come fa a piacervi sto tipo, anche solo la gestualità è da red flag istantanea.

#GrandeFratello pic.twitter.com/UbVyU6r5hv — Violett926 (@violett926) October 4, 2024

"Ne prendi", ha ripetuto più volte il giovane.

Le opinioni degli spettatori su X

Il comportamento che Lorenzo ha avuto con Helena dopo l'ultima puntata del GF non è piaciuto a chi l'ha visto in diretta su Mediaset Extra o nel video che è stato caricato sui social qualche ora dopo.

"Come fa a piacervi questo tipo? Anche la sua gestualità è da red flag istantanea", "Non ho mai visto nessun uomo della casa fare così, neanche per scherzo", "Lui è inguardabile e inascoltabile", "La tratta malissimo", "Ma che gesto è?", "Quello che ho visto non mi piace", "Ma come si permette?", "Persona senza autocontrollo", "Helena scappa, subito", hanno commentato alcuni fan su X tra il 3 e il 4 ottobre.

Lo scontro con Iago nella casa

Tra gli spettatori del GF c'è anche chi sta concordando con quello che Iago ha detto di Lorenzo nel corso della puntata che è andata in onda giovedì scorso.

L'attore ha sostenuto che il coinquilino farebbe qualsiasi cosa pur di finire nelle clip del prime time, quindi non sarebbe sincero con nessuno all'interno della casa.

Tra i due c'è stato anche un faccia a faccia in diretta ma nessuno ha cambiato la propria opinione.

Helena si è schierata dalla parte di Lorenzo e ha nominato Iago proprio per come ha trattato la persona per la quale prova un interesse.

Shaila ha preso le distanze da Spolverato sottolineando che le sue attenzioni d'ora in poi saranno esclusivamente per Javier.