L'appuntamento con le prime puntate di Uomini e donne previste nel corso della settimana 11-15 settembre 2023 si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

Spazio in primis alla presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco quest'anno per cercare di trovare l'anima gemella, tra cui Manuela Carriero, ex protagonista di Temptation Island.

Occhi puntati anche sul trono over, dove ci sarà subito uno scontro particolarmente acceso tra Gemma e Aurora, al punto da costringere Maria De Filippi a intervenire.

Arrivano tre nuovi tronisti in studio: anticipazioni Uomini e donne 11-15 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma fino al 15 settembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco.

Sono tre i volti scelti dalla produzione del talk show dei sentimenti per questa nuova annata. Trattasi di Brando, Cristian e Manuela: i primi due sono totalmente estranei al mondo del talk show Mediaset, mentre la tronista ha partecipato a una passata edizione di Temptation Island.

Spazio anche alle vicende dei protagonisti del trono over: in questa nuova edizione, il pubblico avrà modo di assistere al ritorno stabile in studio di Barbara De Santi, pronta a rimettersi in gioco ancora una volta per cercare di trovare la sua anima gemella.

Maria sbotta contro Gemma e Aurora: anticipazioni Uomini e donne 11-15 settembre

Le anticipazioni su Uomini e donne nella settimana 11-15 settembre rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Gemma, la quale si ritroverà subito al centro delle polemiche.

La dama torinese punterà il dito contro Aurora, per un post social che questa estate avrebbe pubblicato in rete contro di lei.

Tra le due dame nascerà un furioso battibecco, al punto che Maria De Filippi si ritroverà costretta a intervenire: la conduttrice del talk show sbotterà contro Gemma e Aurora per il loro atteggiamento puerile.

Tina contro Elio, spazio a Temptation Island: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche su Tina che, nel corso delle prime puntate di questa edizione, avrà modo di ritrovare in studio il cavaliere Elio Servo: tra i due si riaccenderà subito la fiamma dello scontro verbale.

Spazio anche alle vicende dei protagonisti di Temptation Island: in studio arriveranno un po' di coppie dell'ultima edizione, come quella composta da Mirko e Perla, protagonisti di un confronto post separazione con i loro nuovi rispettivi partner.

Presente anche Filippo Bisciglia, conduttore del reality show Mediaset, che non potrà fare a meno di ringraziare il pubblico da casa per gli ottimi ascolti di questa stagione.