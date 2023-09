Cosa è successo nella nuova registrazione di Uomini e donne del 14 settembre? Le anticipazioni sulla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che Gemma si è ritrovata ancora una volta al centro dell'attenzione, complice la sua nuova frequentazione con un giovane.

Spazio anche alle vicende di Barbara che, dopo aver intrapreso una nuova frequentazione, ha scelto già di concluderla definitivamente.

Gemma esce con un ragazzo giovane: anticipazioni Uomini e donne registrazione 14 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne del 14 settembre, rivelano che Gemma si è mostrata particolarmente contenta e felice in studio.

Il motivo? La dama torinese ha intrapreso una nuova frequentazione con un pretendente di diversi anni più giovane di lei.

I due si stanno conoscendo in Sardegna, dove lui aveva un lavoro e tutto sembra procedere nel verso giusto.

Questa volta, quindi, sembrerebbe proprio che la dama torinese sia riuscita a trovare la persona che potrebbe fare al suo caso.

Barbara chiude già con Alessio: anticipazioni Uomini e donne nuova registrazione

Spazio anche alle vicende di Barbara De Santi che, dopo essere rientrata nello studio di Uomini e donne, si metterà subito all'opera per conoscere un nuovo pretendente.

Si chiama Alessio: i due sono usciti insieme per una esterna di coppia fuori dalla trasmissione, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi.

Inoltre Barbara non ha gradito l'atteggiamento di Alessio che ha baciato anche un'altra dama del parterre over.

Per tale motivo, quindi, Barbara ha preferito chiudere già con Alessio e voltare pagina, in attesa che arrivi un nuovo pretendente che faccia breccia nel suo cuore.

Lite tra Cristina e Roberta in studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 14 settembre

E poi ancora, nel corso della registrazione di questo giovedì pomeriggio come svelato da Lorenzo Pugnaloni, c'è stato spazio anche per una piccola lite in studio che ha visto protagoniste Cristina e Roberta.

Novità in arrivo anche per i nuovi tronisti di questa edizione che, al momento, sembrano non aver convinto più di tanto il pubblico da casa del talk show di Maria De Filippi.

Cristian è uscito in esterna con una nuova corteggiatrice: si chiama Virginia e, tra i due, sembra esserci un buon feeling.

Brutte notizie, invece, per Beatrix che questa volta non è stata portata in esterna da nessuno dei due tronisti in carica.

Manuela, invece, ha deciso di realizzare un incontro fuori dagli studi della trasmissione di Canale 5 assieme a Carlo, uno dei giovani corteggiatori che l'ha maggiormente colpita in queste registrazioni.