Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 25 al 29 settembre su Rai 3, rivelano che si tornerà a parlare della difficile situazione in cui si trova Damiano.

Il poliziotto rischierà davvero grosso e, Rosa, si ritroverà a prendere una decisione inaspettata e importante, che spiazzerà tutti.

Occhi puntati anche su Marina che, stufa della situazione che sta vivendo il suo amato Roberto, si mostrerà a dir poco spietata nei confronti di Lara.

Rosa prende una decisione inaspettata: anticipazioni Upas dal 25 al 29 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole al 29 settembre rivelano che Lara ha scoperto tutta la verità su quanto sta combinando Damiano e si dirà preoccupatissima per le sue sorti.

La donna, infatti, sa benissimo che suo fratello è un uomo senza scrupoli che non si ferma davanti a niente e nessuno e per tale motivo, pregherà Damiano di stare attentissimo e di non commettere passi falsi che potrebbero avere delle conseguenze amare.

Ma non è finita qui, perché nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3, Rosa si ritroverà a fare una scelta a dir poco inaspettata e clamorosa circa proprio la delicata situazione di Damiano.

Di cosa si tratta? Al momento, le trame di Un posto al sole non forniscono ulteriori dettagli in merito a questa decisione che prenderà la donna, ma sicuramente avrà delle ripercussioni importanti sulla sua vita e su quella dei suoi cari.

Marina spietata con Lara: anticipazioni Upas al 29 settembre 2023

Spazio anche alle vicende di Marina che nel corso dei prossimi episodi della soap opera, comincerà ad essere stufa dell'intricata situazione che si è venuta a creare con Lara e Ida.

La donna non riesce più a sopportare questa vicenda e, a quel punto, si mostrerà spietata nei confronti della sua nemica Lara.

Intende andare in commissariato e denunciare definitivamente Lara, per la scomparsa del piccolo Tommaso: solo in questo modo, secondo Marina, si scoprirà finalmente la verità su tutti gli intrighi che la donna sta portando avanti da tempo a discapito di Ferri.

Sergio vuole chiudere con Bice: anticipazioni Upas al 29 settembre 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole di questa settimana, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Bice e Sergio.

I due si ritroveranno ai ferri corti e si diranno pronti a procedere con il divorzio ufficiale: un duro colpo per Mariella e Guido, i quali cercheranno in tutti i modi di farli riappacificare e far tornare di nuovo il sereno.

Peccato, però, che Sergio non voglia più sapere nulla di Bice: ritiene che sia una donna cattiva e perfida, motivo per il quale vuole sbarazzarsi definitivamente di lei e voltare pagina.