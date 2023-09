Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 25 al 29 settembre in prima visione assoluta su Rai 3.

Le anticipazioni della soap rivelano che ci sarà spazio per la sparizione nel nulla di Ida assieme al piccolo Tommaso, tale da far preoccupare moltissimo Roberto.

Intanto Marina si dirà pronta a fargliela pagare alla sua nemica Lara e deciderà di sporgere denuncia nei confronti della donna.

Ida sparisce nel nulla col piccolo Tommy: anticipazioni Upas 25-29 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana che va fino al 29 settembre 2023, rivelano che Roberto sarà disperato per la sparizione nel nulla di Ida e del piccolo Tommy.

Ferri non ha più alcuna notizia di quel bambino che crede ancora suo figlio e tutto ciò lo getterà nello sconforto assoluto.

Ida ha fatto perdere le sue tracce e, al momento, non si sa se la donna abbia scelto di sparire per sempre e di portare via suo figlio, oppure se potrebbe trovarsi in pericolo assieme al bambino.

Intanto Roberto non si arrendersi e porterà avanti la sua ricerca, speranzoso di poter ritrovare al più presto la donna e il bambino e portarli di nuovo a casa.

Marina denuncia Lara: anticipazioni Upas dal 25 al 29 settembre

Marina, invece, continuerà a credere che Lara sia responsabile di quanto sta accadendo. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la dar lady della soap opera serale di Rai 3, manterrà il pungo di ferro nei confronti di Lara, tanto da decidere di andare dalla polizia e sporgere denuncia.

In questo modo, quindi, Lara si ritroverà messa seriamente nei guai: la donna rischia di essere smascherata definitivamente per le sue menzogne legate al piccolo Tommaso e questa volta potrebbe non passarla liscia.

Come andrà a finire questa intricata vicenda? Per Lara arriverà il fatidico e atteso momento della resa dei conti finale con Roberto e Marina?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione.

Nunzio deluso da Rossella: anticipazioni Upas al 29 settembre

E poi ancora, le anticipazioni della soap opera serale di Rai 3 fino al 29 settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Rossella: la dottoressa, dopo aver detto sì alla proposta di nozze di Riccardo, porterà avanti i preparativi per il fatidico e atteso giorno del matrimonio.

Nunzio, invece, si mostrerà sempre più provato da questa situazione, dato che con le nozze di Rossella, dovrà rinunciare per sempre alla ragazza.

E, per cercare di lasciarsi alle spalle questa vicenda, il cuoco del Caffè Vulcano proverà anche a "stordirsi", lasciandosi andare ad una serata con qualche eccesso in più.