Le nuove puntate di Un posto al sole potrebbero essere quelle della resa dei conti finale per la perfida e astuta Lara.

L'ex compagna di Roberto, per troppo tempo, ha portato avanti il suo piano diabolico contro l'uomo e adesso rischia di essere smascherata e messa alla berlina proprio dal suo ex compagno.

Occhi puntati anche su Viola che, nel corso dei prossimi episodi della soap, potrebbe rendersi conto di provare un sentimento fortissimo nei confronti di Damiano.

Roberto vuole la verità su Lara e Tommy: anticipazioni Upas

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso della stagione autunnale in tv, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Roberto, intenzionato a far luce sul giallo legato al piccolo Tommy.

Il ricco imprenditore vuole scoprire la verità su quanto sta accadendo, dopo aver avuto dei dubbi sul fatto che il bambino possa non essere suo figlio.

I modi di fare e gli atteggiamenti di Lara non hanno fatto altro che confermare le sue ipotesi, al punto che Ferri si metterà all'opera per incastrare la sua ex compagna.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare e, nel corso delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, ecco che Lara potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro,

Lara finisce in carcere per le bugie su Tommy nelle nuove trame di Upas?

Le bugie della dark lady della soap opera potrebbero venire a galla e, a quel punto, Roberto potrebbe non farsi scrupoli: l'uomo infatti potrebbe decidere di portare la sua ex in tribunale e in tal modo farle pagare il suo conto con la giustizia.

Ferri, quindi, potrebbe spedire Lara in galera e a quel punto prendersi la sua rivincita chiedendo alla vera mamma del piccolo Tommy, di poter adottare il bambino.

In questo modo, quindi, Roberto continuerebbe ad occuparsi del percorso di crescita di quel bambino che ha saputo far breccia nel suo cuore, portandolo a rendersi conto del fatto di dover rallentare i ritmi lavorativi per dedicarsi di più alla sua famiglia.

Viola divorzia nelle nuove trame di Upas?

E poi ancora, le nuove trame di Un posto al sole destinate alla fascia serale di Rai 3, saranno incentrate anche sulle vicende di Viola.

Per la donna, infatti, potrebbe arrivare il momento della presa di coscienza su quelli che sono i suoi veri sentimenti nei confronti di Damiano.

Il poliziotto ha stregato il cuore di Viola fin dal primo momento in cui si sono visti ma, inizialmente, la donna ha cercato di non dare peso a questo sentimento, salvando il suo matrimonio con Eugenio.

Nelle prossime puntate di questa stagione, Viola potrebbe rendersi conto di non essere felice e di voler darsi una chance con Damiano, motivo per il quale potrebbe chiedere il divorzio e chiudere definitivamente col padre di suo figlio.