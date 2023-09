Un Posto al sole prosegue con nuove storie su Rai 3 e le anticipazioni annunciano una puntata doppia per giovedì 7 settembre.

I protagonisti saranno alle prese con importanti cambiamenti: Giulia dovrà fare i conti con la malattia di Bricca e la freddezza di Luca. Marina e Silvana lasceranno Palazzo Palladini, mentre Roberto inizierà ad avere il dubbio che Tommaso non sia davvero suo figlio come Lara vuole fargli credere. Infine, Viola vedrà uno scambio di denaro tra Eduardo e Damiano e vorrà capire di più di questa faccenda, ma a suo rischio e pericolo.

Anticipazioni Un Posto al sole: Silvana e Marina diranno addio a Palazzo Palladini

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nella doppia puntata in onda giovedì 7 settembre per Marina arriverà il momento della resa. La signora Giordano, stanca di non essere creduta e provata dal malore avuto qualche giorno prima, lascerà Palazzo Palladini. A seguirla nella villa ristrutturata ci sarà la governante Silvana, l'unica ad appoggiare fino in fondo Marina e a credere che Roberto sia stato ingannato da Lara. Quest'ultima, invece, approfitterà del trasferimento della sua rivale per accorciare le distanze con Ferri. Ma lui non potrà fare a meno di ripensare alle parole di Marina e inizierà a dubitare che Tommaso sia davvero suo figlio.

A quanto pare, però, l'uomo non farà ancora nessuna mossa per smascherare Lara.

Spoiler puntata di giovedì 7 settembre: Giulia delusa da Luca

La puntata di Un Posto al sole in onda giovedì 7 settembre vedrà protagonista anche Giulia, alle prese con un momento molto difficile. La cagnetta Bricca, infatti, continuerà a stare male e per la signora Poggi sarà un dolore visto che con la cagnolina ha condiviso gli ultimi anni della sua vita.

A rendere ancora più triste Giulia sarà Luca che non le starà accanto come lei vorrebbe. La ex moglie di Renato non riuscirà a spiegarsi il perché della freddezza di De Santis, non sapendo che l'uomo sta attraversando una crisi dovuta alla sua malattia.

Viola incredula vedendo Damiano ed Eugenio scambiarsi del denaro

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella puntata di giovedì 7 settembre ci sarà spazio anche per Viola.

La moglie di Eugenio, infatti, noterà una strana vicinanza tra Eduardo e Damiano, da sempre acerrimi nemici e non riuscirà a capire cosa è cambiato. I sospetti di Viola aumenteranno quando vedrà i due uomini scambiarsi una somma di denaro. A quanto pare, però, la donna preferirà non parlarne con Eugenio e affrontare la questione da sola: indagherà per conto proprio, a proprio rischio e pericolo, per arrivare a dare un senso all'inaspettato incontro a cui ha assistito.