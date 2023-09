Imperdibili le anticipazioni delle trame delle puntate della soap opera Un posto al sole, in onda dal 25 al 29 settembre 2023 su Rai3, come sempre a partire dalle 20:50. Roberto, ritrova Tommy dopo lunghe ricerche ma deve fare i conti con Ida, che non ha intenzione di separarsi da suo figlio. A quel punto, Ferri le fa una proposta che la mette con le spalle al muro. Nel frattempo, Lara deve lasciare da parte tutti i piani e viene cacciata per sempre, che cosa ne sarà di lei?

Spazio anche a Rosa che, dopo aver saputo la verità su Damiano, prende una scelta dolorosa che avrà delle importanti conseguenze anche su Viola.

Ecco le trame dettagliate di ciò che succederà durante la settimana:

Un posto al sole anticipazioni dal 25 al 28 settembre: Roberto disperato, Ida rapisce Tommy

Dopo aver saputo che Tommaso non è suo figlio, vedremo Roberto distrutto al pensiero di non essere padre di quel bimbo al quale è tanto affezionato. La rabbia nei confronti di Lara è incontenibile, ma sa che deve agire con razionalità, vista la delicata situazione.

Marina gli offre supporto, ora sono tornati a essere una coppia e affronteranno anche questo problema insieme, decisi a tenere con loro Tommy.

Le cose precipitano quando Ida scappa con il piccolo Tommaso, che cosa farà ora Ferri?

Anticipazioni Un posto al sole 25-29 settembre: Roberto denuncia Lara

Tommy è sparito nel nulla e Ferri deve decidere cosa fare con Lara ma in un primo momento sceglie di non coinvolgere la polizia. A fargli cambiare idea è Marina, che lo convince a chiamare la autorità. Sarà la stessa Martinelli ad aprire la pista per far sì che venga rintracciata.

Una volta che Roberto riabbraccia Tommy, ecco che per Lara arriva la fine dei giochi: pagherà per tutto quello che ha fatto, ma ciò che le farà più male sarà il fatto che Ferri la caccerà per sempre dalla sua vita.

Resta però il problema di Ida, che non vuole rinunciare a suo figlio. Roberto le fa una proposta che la mette con le spalle al muro, inizia una nuova guerra per il piccolo Tommy?

Trame e anticipazioni Un posto al sole al 29 settembre: la decisione di Rosa che spiazza Viola

Raffaele e Ornella devono partire per Barcellona e serve un sostituto per la portineria. La scelta ricade su Rosa, ma non senza problemi.

La mamma di Manuel è venuta a sapere tutta la verità su Damiano, mettendola in grande difficoltà dopo ciò che è successo con Eduardo.

Ed ecco che nelle nuove puntate Rosa farà una scelta dolorosa che avrà delle conseguenze anche su Viola, visto che riguarda Damiano, il suo ex marito.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3 e gli episodi possono essere rivisti in replica su RaiPlay.