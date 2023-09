Il finale di serie de La ragazza e l'ufficiale è andato in onda domenica 17 settembre, sancendo l'epilogo della storia d'amore tra Seyt e Sura.

La Serie TV turca è ispirata a una storia vera tratta dal romanzo di Nermin Bezmen, la reale nipote dell'ufficiale turco Seyt (interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ), che ha svelato ulteriori particolari sulla reale fine della travagliata storia d'amore del nonno con la dama dell'alta società russa Sura. I due hanno continuato a scambiarsi lettere anche dopo la loro separazione. Nonostante ciò anche Sura si è nuovamente innamorata e Seyt si è assunto le sue responsabilità verso la moglie Murka e le figlie fino al suicidio.

Chi è Nermin Bezmen, l'autrice del romanzo a cui si ispira La ragazza e l'ufficiale

Nermin Bezmen è l'autrice dei romanzi Kurt Seyt & Sura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) da cui trae ispirazione la serie tv turca La ragazza e l'ufficiale, mandata in onda in Italia durante l'estate 2023. La scrittrice è in realtà la nipote del protagonista della serie tv, il militare turco Kurt Seyt e della seconda compagna Murvet detta Murka.

Il successo della serie è scaturito anche proprio dalla connessione personale dell'autrice con i protagonisti, che le ha permesso di svelare dettagli inediti sulla loro vita e sulla reale evoluzione della loro storia.

La vera storia di Kurt e Sura: come è finita tra di loro nella realtà

Kurt e Sura si sono separati e l'ufficiale ha sposato Murka, la nonna dell'autrice dei libri a cui si ispira La ragazza e l'ufficiale.

Se nella serie tv l'ultimo incontro tra la dama e il militare si ha al momento della partenza di Sura sulla nave diretta a Parigi, nella realtà i due innamorati avrebbero per lungo tempo continuato a scambiarsi lettere d'amore anche dopo la loro separazione.

Nonostante il suo amore per Sura, Seyt sposa Murka e la nipote assicura che il loro amore è stato felice, senza alcun rimpianto verso il passato. L'ufficiale si sarebbe assunto la responsabilità di prendersi cura della moglie e delle loro figlie, delle quali non si conosce il numero preciso, ma si sa che una di loro è la madre dell'autrice.

Anche Sura avrebbe poi trovato l'amore e si sarebbe sposata, creandosi una famiglia in America.

C'è stato però un finale tragico per l'ufficiale: Kurt si è tolto la vita nel 1945 dopo aver contratto la tubercolosi. Incapace di resistere alla sofferenza, non voleva rappresentare un peso per la sua famiglia.

La verità sul matrimonio con Murvet

L'autrice Nermin Bezmen ha specificato che il matrimonio dei suoi nonni non era legato alla promessa fatta da Seyt al padre, ovvero quella di sposare una donna turca. La decisione di sposare Murvet non è stata rapida, ma frutto di un disorientamento del militare e della sua consapevolezza dei danni che l'amore profondo per Sura avrebbe potuto provocare. Per cui la scelta più giusta per Seyt e Sura è stata quella di percorrere strade diverse.