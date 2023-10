Oggi, giovedì 19 ottobre, è stata registrata la quinta puntata di Amici, quella che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica prossima a partire dalle ore 14. I titolari della classe hanno partecipato a molte gare (quella di canto è stata giudicata da Fiorella Mannoia e quella di ballo da Eleonora Abbagnato) e ai compiti che i professori hanno assegnato durante la settimana. L'eliminato della giornata è stato Spacehippiez: il titolare del team Cuccarini ha perso la sfida immediata contro Samu Spina, talento scelto da Anna Pettinelli.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Sono appena terminate le riprese del quinto speciale di Amici, la puntata che sarà trasmessa in tv domenica 22 ottobre.

Come ogni settimana, anche oggi i ragazzi della classe si sono misurati con prove difficili e compiti, tutti strumenti utili ai professori per capire quali talenti meritano davvero il banco.

Nei giorni scorsi, ad esempio, Lorella Cuccarini ha fatto una richiesta alla produzione: vietare l'uso dell'auto-tune a tutti i cantanti della scuola nella gara cover per vedere chi è più intonato e chi fa più fatica. Gli addetti ai lavori hanno dato carta bianca agli insegnanti, ma sia Rudy che Anna hanno bocciato la proposta della collega.

Nel corso della registrazione del 19 ottobre, dunque, soltanto Mida, Sarah, Spacehippiez e Mew (allievi della squadra capitanata dalla showgirl romana) si sono esibiti senza lo strumento che corregge l'intonazione e quindi eventuali stonature durante la performance canora.

Spacehippiez, inoltre, oggi ha dovuto affrontare una sfida immediata su richiesta di Anna Pettinelli: il titolare ha perso contro Samu Spina ed è stato eliminato definitivamente.

Le esibizioni dei titolari di Amici

Tra i compiti che i docenti di Amici hanno assegnato in questi giorni ai ragazzi, spicca quello della maestra Celentano a Nicholas.

Per la terza settimana consecutiva, infatti, la professoressa ha voluto mettere alla prova il ballerino del team Todaro chiedendogli di preparare una coreografia incentrata sullo sport. Dopo la ginnastica e il surf, Alessandra ha scelto il tennis per ideare un balletto contenente anche alcuni elementi dello stile latinoamericano; l'allievo e Raimondo hanno accettato il compito, anche se il giovane ha detto di essersi stancato di queste verifiche perché secondo lui non risalterebbero quello che sa fare sul palcoscenico.

Anna Pettinelli, invece, ha chiesto ad Holden di scegliere una canzone a piacere da eseguire senza auto-tune ma con l'accompagnamento di uno strumento musicale (suonato da lui o da un compagno di classe): l'obiettivo dell'insegnante, è fare chiarezza sulle qualità vocali dell'alunno di Zerbi, spesso nascoste dal "correttore" dell'intonazione che usano quasi tutti i titolari della categoria canto.

Novità sui protagonisti di Amici

Dopo essersi beccato il primo provvedimento disciplinare dell'edizione 2023/2024 di Amici, Ezio è tornato in gara nella puntata che è stata registrata oggi pomeriggio. Il cantante che qualche settimana fa aveva pensato di abbandonare la scuola perché non si trovava bene con i compagni in casetta, in questi giorni ha riconquistato fiducia in sé stesso e la prof Pettinelli si è detta ben felice di sostenerlo e di difenderlo dalle critiche di Rudy.

Come sempre i titolari della classe hanno partecipato anche a gare "speciali" che mettono in palio un premio: la produzione di un inedito per i cantanti e un'esibizione fuori dalla scuola per i ballerini (spesso si tratta di performance ad eventi sulla danza in giro per l'Italia).

Gli ospiti musicali della giornata, sono stati Mr Rain e Clara (lei è conosciuta anche per la serie "Mare Fuori", dove interpreta Crazy-J): il duo ha eseguito in anteprima l'inedito "Un milione di notti", in uscita su tutte le piattaforme digitali venerdì 20 ottobre.