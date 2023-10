Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Terra Amara. Come annunciano le anticipazioni presto Zuleyha sarà al centro dei riflettori. L'agguato alla villa terminerà con la sparizione di Demir e Umit coglierà la palla al balzo per accusare l'intera famiglia Yaman di proteggerlo, ma non è tutto. Umit rapirà Adnan e Zuleyha perderà la ragione. Stanca dei continui ricatti da parte della dottoressa, in uno scontro Zuleyha premerà per sbaglio il grilletto della sua arma contro Umit.

Anticipazioni Terra amara: Umit, fuori controllo, accusa Demir e Zuleyha per l'agguato

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che grandi colpi di scena saranno pronti a stravolgere gli equilibri. In primo piano ci sarà ancora la follia di Umit, che sarà sempre più ossessionata da Demir e farà di tutto per distruggere la vita della sua famiglia. Tuttavia Zuleyha avrà altri problemi da affrontare: un agguato da parte di alcuni uomini armati contro Villa Yaman si concluderà con la scomparsa di Demir. Nessuno saprà dove si trovi e nonostante le ricerche sembrerà sparito nel nulla. A metterà ancora più zizzania ci sarà Umit, che oltre ad accusare ingiustamente Demir per l'omicidio di Sevda, rincarerà la dose affermando che l'agguato sia opera sua.

Farà credere a tutti che Zuleyha e il marito abbiano orchestrato l'aggressione per permettere a Yaman di fuggire indisturbato.

Anticipazioni prossime puntate: Adnan sequestrato per estorcere delle informazioni

Le prossime puntate di Terra amara vedono l'ossessione di Umit emergere in tutta la sua pericolosità. La dottoressa spargerà per Cukurova la voce che Demir sia fuggito mettendo in scena l'agguato e manderà su tutte le furie Zuleyha, che lo difenderà con tutte le sue forze.

Non contenta Umit si presenterà a casa Yaman pretendendo di sapere da Zuleyha dove si sia nascosto Demir e quando non otterrà una risposta reagirà male. Umit rapirà il piccolo Adnan con la complicità di Cumali, con lo scopo di usare il bambino per estorcere delle informazioni su Demir. Zuleyha si recherà all'appuntamento con la dottoressa, decisa a ridarle suo figlio solo se le rivelerà il nascondiglio del marito.

Fikret si offre di aiutare Zuleyha a costo di presentarsi dalla polizia

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha si recherà da Umit per riavere il suo Adnan, ma non avrà nessuna informazione da darle. La dottoressa insisterà e non si lascerà intimorire dall'arma di Zuleyha, dando vita a una lotta che terminerà nel peggiore dei modi. Dopo una spinta la moglie di Demir premerà il grilletto e Umit cadrà per terra priva di sensi. Zuleyha non potrà fare altro che correre da Fekeli e Fikret in cerca di aiuto, dicendo loro di aver ucciso Umit. Zio e nipote ascolteranno la disperazione di Zuleyha, cercando un modo per aiutarla e Fikret si offrirà di assumersi al suo posto la responsabilità dell'omicidio.