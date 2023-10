Nella casetta di Amici si sono formate due coppie, una delle quali è composta dai giovanissimi Holy Francisco e Sarah. A tutti quei fan che pensavano che il cantante avesse tradito la fidanzata baciando la compagna di classe, ha risposto la diretta interessata spiegando che la relazione è finita ufficialmente una settimana fa e che in precedenza erano in pausa ma si sentivano sempre. Nessun chiarimento, invece, da parte del ragazzo al quale era legame Mew prima di entrare nella scuola, dove si è invaghita di Matthew.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda l'11 ottobre ha spiazzato i fan per i baci che Holy Francisco ha dato a Sarah in casetta: a stupire molti spettatori, è stata la notizia dell'avvicinamento che il cantante ha avuto con la compagna di classe pur essendo fidanzato.

Questo almeno è quello che emergeva dai social network, e in particolare dai video che la dolce metà del giovane postava su TikTok per supportarlo a distanza in questa nuova esperienza televisiva.

Per meno di un giorno, dunque, in rete si è parlato di un possibile tradimento del "pupillo" di Anna Pettinelli alla persona alla quale era legato sentimentalmente quando è entrato nella scuola, la stessa che lo ha sempre sostenuto da casa.

Le parole sul titolare di Amici

Il profilo social di Amici News, però, la mattina del 12 ottobre ha riportato le parole della compagna di Holy Francisco sul loro rapporto e sull'avvicinamento di lui a Sarah in casetta.

"Eravamo in pausa, avevamo deciso di prenderci del tempo ma ci sentivamo come se stessimo insieme", ha spiegato la ragazza che da ieri è sulla bocca di tutti per il comportamento che il cantante ha avuto nella scuola più famosa d'Italia.

La relazione, però, ha subito uno stop definitivo prima che il giovane si lasciasse andare a dolci effusioni con la compagna di classe: questo almeno è quello che ha raccontato la sua ormai ex fidanzata.

"Ci siamo lasciati del tutto una settimana fa circa", ha concluso la persona alla quale il titolare del talent-show era legato quando ha ottenuto un banco a fine settembre.

Non ci sarebbe stata nessuna mancanza di rispetto, dunque, da parte di Holy nei confronti della ragazza che fino all'altro ieri pubblicava TikTok per sostenerlo, nonostante fossero già ex.

Attesa per le anticipazioni di Amici

Anche sull'altra coppia che si è formata quest'anno aleggia il "fantasma" di un fidanzato o di un recente ex: quando su Canale 5 sono stati mostrati i baci che Mew ha dato a Matthew in casetta, molti fan si sono stupiti perché lei non era single quando è entrata nella scuola.

Il 25 settembre scorso (ovvero quando il programma era già iniziato da meno di una settimana), il compagno della cantante ha postato su Instagram un dolce dedica che termina con la seguente frase: "Innamorato ma non di una qualunque".

A differenza della compagna di Holy Francisco, però, Davide (così si chiama il giovane al quale la titolare era legata da circa 4 anni) non si è ancora esposto pubblicamente per spiegare come sono andate le cose e se la sua ormai ex ha chiuso la loro storia prima di gettarsi tra le braccia del chitarrista del team capitanato da Rudy Zerbi.

Nell'attesa di ulteriori aggiornamenti su tutti questi appassionanti Gossip, gli spettatori di Amici sono curiosi di scoprire cosa accadrà oggi pomeriggio in studio. Giovedì 12 ottobre, infatti, si registrerà la quarta puntata e a rischiare l'eliminazione è soprattutto Chiara: la ballerina è stata messa in sfida da Raimondo Todaro e per restare nella scuola dovrà battere un'aspirante alunna scelta dal professore ai casting.