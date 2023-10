Al termine della puntata di Amici che ha visto l'eliminazione di Spacehippiez, un ex professore ha preso parola sui social network per criticare sia un "collega" sia il talent-show in generale. Su Facebook, infatti, Luca Jurman se l'è presa prima con Rudy Zerbi per permettere agli allievi un eccessivo uso dell'autotune, che con Maria De Filippi che darebbe spazio a giurati poco competenti (con particolare riferimento a Rkomi).

Aggiornamenti sugli insegnanti di Amici

La 5^ puntata di Amici è stata l'ultima per Spacehippiez e la prima per Samu, nuovo allievo di Anna Pettinelli.

Durante lo speciale che è andato in onda il 22 ottobre, inoltre, i professori si sono confrontati a lungo su quanto sia giusto che la maggior parte dei cantanti della classe utilizzino l'autotune nelle gare: Zerbi si è detto favorevole allo strumento in quanto parte integrante dello stile di un artista, Lorella ha difeso il bel canto e ha chiesto un minimo di intonazione a tutti i ragazzi del cast.

Solamente i talenti del team Cuccarini (quindi Mew, Mida, Sarah e Spacehippiez), infatti, l'altro giorno si sono esibiti senza autotune: sia Rudy che Anna, infatti, si sono opposti alla richiesta che la collega ha fatto in settimana.

Lo sfogo dell'esperto su Amici

Dopo che su Canale 5 è stata trasmessa la puntata di Amici in cui solo alcuni titolari hanno cantato senza autotune, Luca Jurman ha preso parola su Facebook e si è scagliato contro altri componenti del cast fisso del talent-show.

Nel commentare le motivazioni che Rudy ha addotto al suo "no" alla richiesta di Lorella, l'ex professore ha detto: "Zerbi sei la vergogna della musica, tutti lo sanno ma tacciono per paura".

L'esperto di tecnica del canto, dunque, ha sbottato sentendo il "collega" difendere lo strumento che corregge in modo importante l'intonazione di chi lo usa, cosa che ha fatto anche il giudice dello quinto speciale.

Jurman, infatti, ne ha avute anche per Rkomi: "Hanno chiamato lui per giudicare, noto per avere abilità di canto enormi e che senza autotune non riesce nemmeno a parlare". L'insegnante ha usato un tono sarcastico e pungente per andare contro tutti quelli che domenica scorsa si sono detti a favore dello strumento che aiuta chi tende a stonare o a non essere preciso nelle performance vocali.

L'appello alla presentatrice di Amici

L'ex professore si è anche rivolto a Maria De Filippi nello sfogo che ha caricato sul suo profilo Facebook il 22 ottobre. Jurman, infatti, ha invitato la conduttrice di Amici a mandare via parte del cast che ostacolerebbe il bel canto, andando a favore di strumenti che camuffano le voci dei ragazzi.

"Buttali fuori dalla trasmissione, tu che puoi", ha sbottato Luca, prima di fare riferimento al vero talento che negli ultimi anni sarebbe stato messo un po' da parte per fare spazio a show e siparietti divertenti. "Se non viene premiata la meritocrazia, è colpa vostra. Se uno non sa cantare, non fa il cantante", ha concluso l'ex insegnante sui social network.

Le polemiche, però, non sono finite qui: anche Lorella Cuccarini ha protestato per il verdetto della sfida immediata che ha dovuto affrontare il suo alunno Spacehippiez.

In un post Instagram che ha dedicato al primo eliminato della 23^ edizione di Amici, la docente di canto ha scritto: "Caro Leonardo, non meritavi di uscire così in fretta e onestamente non nella sfida di oggi". Anche la maestra della scuola, così parte degli spettatori, non concorda con il giudice che ha preferito Samu Spina (già noto nel panorama musicale con diversi singoli) al titolare che da circa un mese era nella classe.