Domani, domenica 22 ottobre, andrà in onda la quinta puntata di Amici 23. Questo speciale è stato registrato un paio di giorni fa, quindi in rete sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio. La classe 2023/2024, per esempio, ha subito la prima perdita: Spacehippiez è stato eliminato da Samu Spina, un cantautore fortemente voluto da Anna Pettinelli nella scuola. Holy Francisco, invece, è a rischio per via del basso posizionamento nella classifica della gara cover.

Aggiornamenti sui titolari di Amici

Mancano meno di 24 ore alla messa in onda su Canale 5 di un nuovo speciale di Amici: il 22 ottobre, infatti, i telespettatori assisteranno alla quinta puntata di quest'anno, forse la prima davvero decisiva per il percorso degli allievi.

Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, infatti, fanno sapere che Anna Pettinelli ha messo in sfida Spacehippiez dopo averlo visto classificarsi agli ultimi posti nella gara cover giudicata da Rkomi.

Il cantante del team Cuccarini, dunque, si è dovuto confrontare immediatamente (quindi non ha avuto una settimana di tempo per prepararsi a questo faccia a faccia) con Samu Spina, un aspirante alunno che ha attirato l'attenzione della professoressa ai casting.

Il giudice esterno, dunque, ha preferito quest'ultimo e così il titolare della classe è stato eliminato definitivamente a circa un mese dall'inizio dell'avventura nel talent-show.

I verdetti degli esperti

Samu è entrato a far parte del team Pettinelli perché stata proprio Anna a volerlo nella scuola chiedendo una sfida immediata con Spacehippiez.

La professoressa del cast, però, la prossima settimana potrebbe perdere un altro componente della sua squadra.

La classifica che ha stilato Rkomi dopo aver ascoltato le cover dei cantanti della classe di Amici 23, ha visto agli ultimi posti Holy Francisco: il giovane sarebbe stato il fanalino di coda della competizione se non fosse per il punto in più che tutti i ragazzi di Anna hanno vinto aggiudicandosi la gara sull'interpretazione (Fiorella Mannoia ha preferito Stella a Mew e a Lil Jolie).

Anche se questo voto in più ha permesso al titolare dai capelli rossi di risalire di un posto (in fondo è scivolato Mida), Zerbi ha insistito con la collega Pettinelli affinché lo mandasse in sfida perché è da tre settimane che le sue esibizioni non convincono né la commissione interna né i giudici che vengono da fuori.

La romana ha concordato con Rudy, quindi nella sesta puntata (che sarà registrata giovedì 26 ottobre) Holy Francisco affronterà un talento esterno e dovrà batterlo se vorrà riprendere posto nella classe.

Gli ospiti negli studi Mediaset

Tra i talenti che hanno brillato nelle gare della puntata di Amici che sarà trasmessa in tv il 22 ottobre, ci sono: Sofia che ha conquistato Eleonora Abbagnato nella gara di ballo (la maestra Celentano ha protestato per il terzo posto di Nicholas, secondo lei non abbastanza preparato per studiare nella scuola), Mew sulle cover e Marisol sull'improvvisazione con i professionisti.

Sul palco, inoltre, si sono alternati tantissimi ospiti: Fiorella Mannoia per valutare l'interpretazione di tre cantanti della classe, Rkomi e Kledi Kadiu.

Per il momento musicale, invece, Maria De Filippi ha invitato un duo inedito: Mr Rain e Clara (nota anche per il ruolo di Crazy-J nella serie tv Mare fuori) hanno presentato in anteprima il loro nuovo singolo intitolato Un milione di notti.

L'anticipazione più importante del quinto speciale, però, è sicuramente quella dell'eliminazione di Spacehippiez e del conseguente ingresso nella scuola di Samu.