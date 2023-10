Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023 si soffermano su Lara che chiederà di vedere il piccolo Tommaso, lasciando Marina e Roberto sospettosi in quanto non si fideranno della donna. Ida, invece, tornerà a casa.

Anticipazioni Un posto al sole: Eduardo riceve una proposta spiazzante da Damiano

Nelle prossime puntate della soap più longeva della tv italiana, i pensieri di Viola saranno tutti incentrati su Damiano, per questo motivo si sentirà sotto pressione. La situazione finirà per ingarbugliare l’equilibrio familiare e la serenità di un tempo e Viola deciderà di confrontarsi con Diego.

Eduardo non accetterà la fine della relazione d’amore con Clara e continuerà a pressarla anche se lei cercherà in tutti i modi di prendere le distanze dall’uomo. La situazione non gioverà alla mente del malavitoso, il quale finirà per scagliare tutta la sua frustrazione sui propri uomini. Intanto qualcosa potrebbe ben presto cambiare quando Damiano, determinato a portare a compimento la sua operazione, cercherà di persuadere il suo vecchio amico a collaborare con la polizia, smettendo di essere un criminale.

Giancarlo conquista Otello ma perde l’amore di Silvia: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Aria di cambiamenti nel cuore di Silvia. La donna non sembrerà più innamorata di Giancarlo, seppur quest’ultimo riuscirà a conquistare le simpatie di Otello, che però avrà a che fare con le lamentele di Roberto.

Infatti, a causa delle frequenti proteste dell’imprenditore Ferri e dello zelo dell’ex vigile, i due uomini finiranno per non trovare un punto di incontro e Raffaele potrebbe trovare una spiacevole sorpresa al suo ritorno da Barcellona.

Un posto al sole: Roberto e Marina temono che Lara abbia un piano, Gerry mette in crisi Guido e Mariella

Sembra sul punto di volgere al capolinea il capitolo riguardante Ida. Dopo essere stata investita dall’auto di Lara al posto di Marina, la mamma del piccolo Tommy lascerà l’ospedale sana e salva. Quando ritornerà a casa, la madre di Tommaso verrà accolta da Roberto e sua moglie.

Per quanto riguarda Lara, avanzerà una richiesta a dir poco particolare ovvero vedere Tommy. Davanti alla proposta della donna, Roberto e Marina non potranno che interrogarsi sulle sue reali intenzioni. Temendo che Lara voglia privarli del piccolino, Marina sarà pronta a tutto pur di porre fine a questa odissea.

La crisi di Gerry finirà per mettere in difficoltà Guido e Mariella, i quali si ritroveranno ad ospitarlo a casa loro. L’arrivo di Speranza finirà per accendere in Gerry un nuovo interesse che non riguarderà il cibo. In vista delle nozze con Riccardo, Rossella chiederà a Nunzio un parere sul menù. Intanto lo chef del Vulcano si ritroverà ad essere molto impegnato tra la frequentazione con Diana e gli straordinari di lavoro.