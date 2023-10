Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 16 al 20 ottobre, rivelano un'inaspettata novità in merito a Gerry. A quanto pare il figlio di Bice mostrerà un certo interesse per Speranza, appena rientrata a Napoli. Nel frattempo Silvia sarà sempre meno convinta della sua convivenza con Giancarlo. Per finire Nunzio continuerà a portare avanti una vita decisamente sregolata.

Gerry prende una sbandata?

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) decideranno di affrontare Bice (Lara Sansone) per parlare dell'influenza pessima che ha su suo figlio.

A quanto pare la donna non prenderà affatto bene le critiche dei due, anche se non risulta chiaro cosa succederà di preciso.

Sta di fatto che Gerry (Antonio Aversano) si ritroverà a vivere a casa dei due vigili. Resta da capire se Bice proporrà ai due di occuparsi del ragazzo per vedere se sanno fare meglio di lei o se davvero sarà impossibilitata a occuparsi del figlio. In ogni caso i due, per quanto armati di buone intenzioni, saranno fortemente in difficoltà a gestire il ragazzo e a farlo entrare nelle loro vite.

Nel frattempo a casa Del Bue, farà rientro Speranza. Attenzione perché pare che Gerry, fino a quel punto intento solo a mangiare il cibo di Guido e Mariella, verrà folgorato dalla bellezza della giovane Altieri.

Tale sviluppo risulta molto interessante. Considerata la situazione, Speranza, difficilmente, potrà accettare la corte del ragazzo e questo potrebbe, di fatto, aumentare le sue insicurezze. Resta da capire se la vicenda verrà affrontata in modo leggero o se verrà approfondito il discorso della depressione di Gerry.

Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 ottobre: Silvia vuole lasciare Giancarlo?

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) riuscirà, in modo del tutto inaspettato, a conquistarsi le simpatie di Otello (Lucio Allocca). Purtroppo per lei però le cose con Silvia (Luisa Amatucci) non andranno altrettanto bene.

Le anticipazioni rivelano infatti che la donna si mostrerà spesso imbarazzata e apparirà poco convinta di questa relazione.

Nel frattempo, Raffaele (Patrizio Rispo), al suo ritorno, dovrà fare subito i conti con le proteste di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e le lamentele di Otello (Lucio Allocca).

Un posto al sole, puntate dal 16 al 20 ottobre: Rossella chiede a Nunzio di occuparsi del menù del suo matrimonio

Si prospettano giorni decisamente movimentati per Nunzio (Vladimir Randazzo). L'uomo dovrà infatti barcamenarsi tra gli straordinari al Vulcano e la sua relazione con Diana (Sara Zanier). Il giovane chef faticherà molto per mettere insieme i soldi, per saldare il debito con Michele e come se non bastasse, ai suoi impegni si aggiungerà anche quello del matrimonio di Rossella (Giorgia Gianetiempo)

A quanto pare quest'ultima chiederà a Nunzio di occuparsi personalmente del menù, mettendo chiaramente in difficoltà il ragazzo, ancora attratto dalla giovane dottoressa Graziani.