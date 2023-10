Accaranno tanti colpi di scena nel corso delle puntate di Beautiful in programma dal 9 al 14 ottobre in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera svelano che Bill (Don Diamont) troverà Li in evidente stato confusionale, mentre Taylor prenderà del tempo dopo la richiesta di Deacon di avere una possibilità con lei.

Anticipazioni Beautiful: Deacon vuole qualcosa di più con Taylor, lei prende tempo

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam e Wyatt crederanno che il padre sia molto cambiato. Bill, intanto, porterà a casa una donna senza conoscere la sua identità.

Inizierà a porre delle domande alla nuova arrivata in evidente stato confusionale, che inizierà a rispondere ai quesiti dell'uomo.

Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor decideranno di partire per Monte Carlo dove Steffty e il loro nipotini hanno deciso di stabilirsi in seguito alla tragedia accorsa a Finn. Prima della loro partenza, Deacon cercherà di convincere la dottoressa Hayes che tra loro c'è qualcosa di più di una semplice amicizia, ma la donna vorrà prendere del tempo in quanto decisa a pensare solo al benessere dei suoi famigliari.

Liam scopre che la donna salvata da Bill è Li

Nelle prossime puntate della soap opera, Finn pregherà Sheila di lasciarlo libero di tornare da Steffy e dai suoi figli.

Liam (Scott Clifton), intanto, scoprirà che la donna che ha soccorso suo padre è Li. La dottoressa confiderà che suo figlio è vivo e vegeto, sebbene prigioniero di Sheila.

Ridge e Taylor accetteranno l'aiuto di Bill per giungere in tutta fretta a Monte Carlo, in quanto preoccupati per la depressione in cui è piombata Steffy dopo la presunta morte di Finn.

Mike aiuta Sheila a fuggire

Finn cercherà di convincere la madre a lasciarlo libero, ma lei non farà che trattenerlo con la forza. Bill e Liam correranno in aiuto del marito di Steffy dopo aver parlato con Li. Sheila verrà immobilizzata dal magnate e Li, e sarò proprio quest'ultima a sorvegliarla in attesa dell'arrivo delle autorità.

Mike entrerà improvvisamente nell'abitazione, tanto da permettere a Sheila di farla nuovamente franca.

Liam e Hope, intanto, non riusciranno a informare Ridge e Taylor del ritrovamento di Finn in quanto in volo per raggiungere l'Europa. Anche Finn cercherà di mettersi in contatto con Steffy, ma si imbatterà nella segreteria telefonica. Liam e Hope informeranno Brooke, Eric e Thomas che Finn non è morto nella sparatoria.