Cambio programmazione sulle reti Rai nella giornata del 4 ottobre 2023. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche in occasione della Festa di San Francesco, patrono d'Italia e a tal proposito, la programmazione del mattino cederà spazio alla Santa Messa presieduta da Papa Francesco.

A saltare sarà l'appuntamento mattutino con Storie Italiane mentre al pomeriggio, è confermata la messa in onda de Il Paradiso delle signore 8.

Salta Storie Italiane al mattino: cambio programmazione Rai del 4 ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo 4 ottobre, prevede delle variazioni legate in primis alla fascia del mattino.

Alle ore 8:30, infatti, andrà in onda una versione "mini" di Uno Mattina, che eccezionalmente per questo mercoledì durerà solo 10 minuti.

Il talk show condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla andrà avanti fino alle 8:40 circa, dopodiché la linea passerà alla Santa Messa presieduta da Papa Francesco in occasione della Festa di San Francesco.

A seguire, poi, alle 10:40 andrà in onda uno speciale della trasmissione A sua immagine condotto da Lorena Bianchetti, dedicato interamente alla figura del Santo patrono d'Italia.

Santa Messa e A sua immagine al mattino: cambio programmazione Rai del 4 ottobre 2023

Di conseguenza, con la messa in onda della Santa Messa del Papa e con lo speciale di A sua immagine, salterà l'appuntamento con Storie Italiane.

Il talk show mattutino, condotto da Eleonora Daniele, eccezionalmente per questo mercoledì 4 ottobre non sarà in onda nello slot orario che va dalle 9:55 alle 12 circa.

Il programma, che in queste prime settimane di programmazione ha già toccato punte del 23% di share e quasi un milione di spettatori, tornerà in onda regolarmente dal 5 ottobre, subito dopo Uno Mattina.

Il Paradiso delle signore 8 non salta nella programmazione Rai del 4 ottobre

La programmazione del 4 ottobre non subirà delle modifiche nel corso del pomeriggio. Confermata, quindi, la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 8 che, come sempre, sarà in onda nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa.

Un appuntamento diventato imperdibile per oltre 1,5 milioni di spettatori che, tutti i giorni, seguono le vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese capitanato da Vittorio Conti.

Lo share della soap, per questo inizio stagione, si è piazzato sulla soglia del 18% con picchi che hanno già sfiorato il 20% di share nella fascia pomeridiana di Rai 1, contro il daytime di Amici 23 trasmesso nello stesso slot orario su Canale 5, il cui ascolto oscilla tra il 20 e il 22% di share quotidiano (complice anche il buon traino lasciato da Uomini e donne).

Confermati gli appuntamenti con La Vita in diretta e Reazione a catena nel daytime del 4 ottobre

Confermata anche la programmazione della seconda parte del pomeriggio di Rai 1, con la messa in onda de La Vita in diretta che anche questo mercoledì pomeriggio sarà regolarmente in onda nel suo slot orario.

A seguire poi, la linea passerà a Reazione a catena, il game show condotto da Marco Liorni che continua a dominare la scena dal punto di vista Auditel.

La media di spettatori in questa prima parte della stagione autunnale supera la soglia dei 3,8 milioni di spettatori in daytime con picchi di share che hanno toccato anche il 30% di share. Numeri che, tutte le sere, permettono al quiz di Liorni di battere Caduta Libera, il game show Mediaset condotto da Gerry Scotti che si ferma su una media del 16-18% di share nella stessa fascia oraria, senza superare la soglia dei 2,4 milioni di spettatori.