Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera La promessa in programma nel corso dei prossimi mesi su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jana, la quale deciderà di andare fino in fondo per cercare di scoprire tutta la verità sulla sua mamma.

Proprio questa sete di verità, porterà la domestica a mettersi seriamente nei guai e a rischiare grosso tanto da mettersi in pericolo di vita. Spazio anche alle vicende di Pia, la quale si ritroverà alle prese con un parto decisamente molto difficile da affrontare che ne comprometterà la vita.

Jana indaga sulla sua mamma: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Jana continuerà a cercare la verità sulla sua mamma.

Fondamentale per lei, sarà la presenza in città di Ramona, una donna che ha avuto modo di conoscere Dolores e conosce diversi aspetti e segreti del suo passato.

Per tale motivo, quindi, Jana deciderà di recarsi dalla donna sperando di poter avere delle informazioni necessarie per riuscire a scoprire la verità sulla sua mamma.

L'incontro con Ramona, però, non sarà dei migliori: gli spoiler della soap opera spagnola, rivelano che la donna non vorrà dare troppe notizie a Jana in merito alla sua mamma, bensì preferirà farle un avvertimento che non passerà inosservato.

Jana rischia la vita per la mamma: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Sì, perché Ramona chiederà a Jana di non portare avanti questa indagine per cercare di arrivare alla verità della sua mamma, dato che potrebbe essere particolarmente pericoloso per lei.

Insomma, la donna metterà in guardia Jana: questa sua ricerca di informazioni e dettagli sulla sua vita passata, potrebbe costarle caro e le dirà apertamente che rischia di perdere la vita se continuerà ad andare fino in fondo.

Parole che spiazzeranno Jana, la quale però deciderà di non arrendersi e nonostante l'avvertimento da parte della donna deciderà di andare avanti e di continuare a cercare la verità.

Pia in gravi condizioni: anticipazioni La Promessa

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Pia, la quale si ritroverà in gravissime condizioni.

Il motivo? La governante del palazzo si ritroverà a dover affrontare un parto estremamente complicato durante il quale perderà tantissimo sangue.

Abel, che la terrà in cura, si mostrerà particolarmente preoccupato e parlando con i colleghi della governante non nasconderà che la situazione è estremamente complicata e Pia potrebbe anche non sopravvivere dopo aver messo al mondo il suo amato bambino, frutto della violenza subita dal barone.