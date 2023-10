Dopo che Sophie Codegoni ha rivelato a Verissimo, davanti a Silvia Toffanin, che il suo (ormai ex) compagno Alessandra Basciano l'avrebbe tradita nel corso di un weekend trascorso ad Ibiza in compagnia di una misteriosa ragazza, è scattata la 'caccia alla donna': chi sarebbe l'amante di Basciano?

Il primo nome l'ha fatto Dilinger News, il magazine di informazione di Fabrizio Corona, stando al quale sarebbe Erjona Sulejmani la donna con cui Basciano ha tradito la madre di sua figlia. La modella, già fidanzata in passato di Basciano, ha però categoricamente smentito il gossip deflagrato nei suoi riguardi.

Le dichiarazioni di Erjona Sulejmani

Dopo essere stata individuata come la presunta amante di Alessandro Basciano, Erjona Sulejmani ha rotto il silenzio in una storia su Instagram evidenziando la propria versione dei fatti: "Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli! Prima di inventare cavolate per favore informatevi e non mettete la gente dentro a questo circo. Grazie".

La 33enne ha avuto in particolare in passato una frequentazione con Basciano prima che quest'ultimo entrasse nella casa del Grande Fratello Vip 6 dove ha poi conosciuto, innamorandosene, Sophie Codegoni.

L'antefatto, tutto nasce dalle dichiarazioni di Sophie Codegoni a Verissimo

La stessa che nel salotto di Verissimo ha raccontato del presunto tradimento operato nei suoi riguardi dal proprio ex: "Cinque giorni fa mi arriva un messaggio di una ragazza. Erano uscite delle foto di Alessandro con una donna in aeroporto. Lui mi ha detto che era stato a Ibiza per lavoro e che era stata scattata una foto con una ragazza nella lounge.

Però mi ha detto che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni. Poi mi è arrivato un messaggio ‘ciao Sophie’. Era la ragazza dell’aeroporto. Mi ha detto che ha passato con lui tre giorni a Ibiza. Lui le ha pagato i voli. Le ha anche detto ‘non pubblicare nulla perché la mia ex è pazza e poi mi fa problemi con la bambina’.

La trattava come se fosse la sua fidanzata".

Davanti a Silvia Toffanin, la Codegoni ha aggiunto di avere iniziato a dubitare del compagno quando le ha fatto la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia: il gesto appariva molto plateale, così come il fatto di averle regalato 100 rose rosse, "ma in casa neanche mi guardava".

Le dichiarazioni del magazine di Corona

Da qui il salto che conduce alla Sulejmani con il ponte costruito da Dilinger News: "Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanin in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social. Ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l’ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Erjona Sulejmani".

La smentita della Sulejmani è già storia, a questo punto non resta che attendere per capire chi possa essere davvero la misteriosa donna, a patto sempre che esista: Basciano ha infatti dichiarato di avere le prove della propria innocenza.