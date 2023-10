Tra Anita Olivieri e Heidi Baci non corre buon sangue. Nel corso della 10^ puntata del Grande Fratello, la 25enne romana ha accusato la coinquilina di essersi avvicinata nuovamente a Massimiliano Varrese solo ed esclusivamente per strategia. Secondo lei, se Heidi non avesse ricevuto un due di picche da parte di Vittorio Menozzi non sarebbe mai tornata sui suoi passi.

Le critiche di Anita

Durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha chiesto a Anita Olivieri cosa pensasse del riavvicinamento di Heidi nei confronti di Massimiliano.

Senza peli sulla lingua Olivieri ha affermato di non credere alla coinquilina: "Guarda caso avevo già previsto tutto: secondo me gli piace Massimiliano, poi Vittorio, e ora che Vittorio gli ha dato il palo, va da Massimiliano".

Prima di rivelare il verdetto del televoto eliminatorio il conduttore ha anche chiesto ad Anita se Heidi poteva essere o meno a rischio eliminazione, ma anche in questo la 25enne ha esordito: "Non uscirà perché ora ha la situazione con Massimiliano, ma cosa sarebbe successo se Vittorio avesse detto di sì?".

La replica di Heidi

Dopo avere ascoltato il giudizio di Anita Olivieri, Heidi Baci ha ribadito di non essere mai andata oltre con Vittorio Menozzi.

La concorrente ha rivelato di avere semplicemente apprezzato la leggerezza e la spensieratezza del coinquilino. Dal canto suo anche Vittorio ha precisato di non avere rifilato picche, ma semplicemente non sentiva lo stesso trasporto.

Massimiliano Varrese ha replicato ad Anita, sostenendo che lui e Heidi si erano avvicinati prima del "rifiuto" di Menozzi.

Inoltre ha sostenuto che tra lui e Baci c'è sempre stato un feeling particolare.

Nuovo botta e risposta in puntata

La querelle tra Anita Olivieri e Heidi Baci è proseguita per via di una clip mandata in onda da Alfonso Signorini. Nel dettaglio, si sente Anita dire: "Se non ci fossero Massi e Vittorio quale sarebbe il tuo ruolo qui?".

Sulla base di quanto dichiarato la concorrente romana ha sostenuto che Heidi crede di essere la più bella della casa: "Un bagno di umiltà ogni tanto serve", motivo per cui ha "esultato" quando ha scoperto che Menozzi ha rifiutato la 25enne di Pescara. In seguito alla affermazioni di Olivieri, Baci ha replicato sostenendo di essere stata attaccata dall'inizio senza un valido motivo. Inoltre ha riferito di non avere nulla contro la coinquilina e successivamente ha sbottato: "Non è un'acerrima nemica, ma solo immatura. E' la ruota di scorta".

A quel punto è intervenuta nella diatriba Cesara Buonamici chiedendo ad entrambe se la lite fosse causata per motivi di bellezza, ma entrambe hanno smentito categoricamente.