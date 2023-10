Inventarsi una falsa gravidanza per tenersi stretto Demir, sarà questo il piano che Ümit porterà avanti nelle prossime puntate di Terra Amara. Per fare tutto al meglio indosserà sotto la camicia un cuscino. Nessuno si accorgerà della bugia, nemmeno Demir, che morirà credendo di diventare padre per la seconda volta.

Züleyha e Sevda scoprono la gravidanza di Ümit

Demir non avrà intenzione di passare il resto della sua vita con Ümit: nel suo cuore c'è e ci sarà solo Züleyha. La dottoressa alzerà bandiera bianca? Assolutamente no. Per lei Demir può sceglierla solamente se scoprisse che, durante i loro incontri d'amore, hanno concepito un bambino.

Sarà per questo che metterà su un piano che coinvolgerà in primis Züleyha.

Sarà proprio lei a scoprire per prima che Ümit aspetta un figlio da Demir e che la gravidanza è già arrivata al quarto mese. Un dolore atroce per Züleyha, che rimarrà scioccata davanti alla notizia. Appena arriverà a casa svelerà subito la cosa a Sevda, che non perderà tempo per correre da Ümit.

Demir chiede a Ümit di abortire

Durante il loro incontro Sevda chiederà a Ümit di lasciare immediatamente Çukurova: questa gravidanza non porterà nulla di buono, anche perché è sicura che Demir non le consentirà di portare avanti la gravidanza. Sevda non avrà tutti i torti, perché quando Demir scoprirà della gravidanza di Ümit, la prima cosa che le chiederà sarà di abortire.

Lui non avrà intenzione di riconoscere quel bambino, quindi se ne può pure "sbarazzare".

Lei proverà a convincerlo a cambiare idea, ma ogni tentativo sarà vano. Demir inizierà anche a pensare che Ümit stia mentendo, ma non avrà prove necessarie per confermare la cosa. La sua perspicacia, però, non avrà torto.

Ümit finge di essere incinta indossando un cuscino

Ümit fingerà di essere incinta del quarto mese indossando sotto la camicia una sorta di cuscino da lei realizzato, che simula un pancino. La ragazza sarà brava a nascondere a tutti la finta gravidanza, anche a sua madre, che solo poco prima di morire scoprirà che la figlia non è mai stata incinta di Demir e che tutto è frutto solamente dell'ossessione che Ümit prova nei confronti dell'uomo.

Invece Demir morirà senza sapere che Ümit non è realmente incinta. Quando verrà rapito durante un assalto a Villa Yaman, la ragazza non gli avrà ancora confessato la verità. Züleyha, invece, scoprirà la falsa gravidanza di Ümit dopo averla uccisa. Durante uno scontro tra le due, dalla pistola di Züleyha partirà un colpo che colpirà Ümit nell'addome. Züleyha penserà di aver ucciso sia lei che il bambino, ma quando solleverà la camicia noterà che Ümit indossa solamente un cuscino.