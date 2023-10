Dopo 35 giorni di "convivenza forzata" al Grande Fratello stanno nascendo le prime simpatie tra concorrenti: Paolo Masella ha così deciso di dichiarare il suo interesse a Letizia Petris dicendosi comunque pronto a fare un passo indietro dato che Letizia è felicemente fidanzata.

"Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e punto. Il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero - ha dichiarato Masella - perché continui a piacermi, però so che sei occupata e ti rispetto. Tu dici che saresti un problema per me? E chi ha detto che non mi piacciono i problemi?

Se mi piaceva Anita? No! Ho solo detto che mi piaceva esteticamente. A me non interessa l’estetica. Tu non solo sei bella, ma a me piaci in tutto il resto. Mi piaci come personalità, forza e valore, hai tutte le cose che cerco".

Le parole di Paolo Masella

Al termine della puntata di giovedì, Paolo e Letizia hanno però avuto un diverbio tanto che i due avevano deciso di non parlarsi più. Ad un certo punto però Paolo Masella ha capito di non riuscire a mantenere la promessa avvertendo la mancanza della coinquilina. "Ho ammesso a me stesso che mi piaci" le ha detto.

La Pretis ha ad ogni modo ribadito che è felicemente fidanzata chiedendo al coinquilino come dovesse comportarsi per evitare di ferirne i sentimenti: "Comportati come hai sempre fatto" ha risposto lui.

Il commento di Letizia con alcuni concorrenti

Dopo avere chiarito la situazione con Paolo Masella, Letizia Petris ha raccontato quanto accaduto ad alcuni compagni d'avventura: "Ora sto collegando tante cose che prima non avevo capito".

Sebbene abbia apprezzato la sincerità di Masella, Letizia ha ribadito di non essere disposta ad andare oltre il rapporto di amicizia.

La riflessione di Paolo Masella

Nel frattempo, anche Paolo Masella si è confidato con Alex Schwazer al termine di una seduta d'allenamento. Il 25enne romano ha spiegato di essersi liberato con la dichiarazione a Letizia consapevole comunque che fra i due non ci sarà mai nulla poiché vuole rispettare la situazione che la coinquilina ha in piedi lontano dal reality show.

Scendendo nel dettaglio, Masella ha riferito: "Non è la persona adatta a me". Al contrario, Schwazer si è detto convinto che anche Letizia secondo il suo punto di vista ricambia l'interesse, in caso contrario avrebbe avuto reazioni diverse. A quel punto lo sportivo ha consigliato al coinquilino di vivere con leggerezza il rapporto con la Pretis, convinto che prima o poi sarà proprio lei a volere più di una semplice amicizia.