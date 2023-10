Nella puntata di Terra amara che andrà in onda martedì 17 ottobre, un tassista rivelerà a Demir di avere accompagnato una donna sul luogo del delitto di Hunkar poco prima del decesso: dopo aver ascoltato la sua descrizione, il ricco imprenditore accuserà Behice dell'omicidio e vorrà eliminarla, ma Zuleyha lo fermerà. Tornati a villa Yaman, i due coniugi scopriranno che il racconto del tassista potrebbe non essere attendibile.

Nel frattempo, Fekeli apprenderà della relazione tra Mujgan e Fikret, così si recherà sulla tomba di Yilmaz per chiedergli la sua "benedizione".

Fekeli va sulla tomba del figlioccio Yilmaz in Terra amara

Fekeli verrà a conoscenza della relazione tra Fikret e Mujgan e inizierà a ponderare la possibilità di concedere la propria benedizione ai due giovani innamorati. Tuttavia, il suo sostegno non verrà dato in modo precipitoso, anzi si prenderà il tempo per valutare le intenzioni di Fikret e assicurarsi che siano serie e autentiche.

Nel frattempo, Ali Rahmet andrà sulla tomba del defunto Yilmaz e, in un momento di profonda introspezione, si rivolgerà al defunto chiedendo la sua benedizione per questa nuova fase nella vita della vedova moglie, sperando che possa iniziare una storia d'amore sincera con un uomo capace di amarla e di prendersi amorevolmente cura del piccolo Kerem Ali.

Un tassista parla a Demir del delitto di Hunkar

Alla villa Yaman, nel frattempo, giungerà un tassista che affermerà di essere a conoscenza dell'identità dell'assassino di Hunkar. L'uomo spiegherà di avere accompagnato una donna con i capelli corti poco prima del delitto proprio sul luogo del ritrovamento del corpo della donna: immediatamente Demir penserà a Behice e, travolto dall'ira e dalla ricerca di giustizia, si recherà a casa sua, accusandola dell'omicidio di sua madre e cercando di strangolarla.

Tuttavia, Zuleyha interverrà, spiegando al marito la necessità di condurre un'accurata indagine e di non dare per scontate le accuse fino a quando non saranno state debitamente verificate.

Mujgan ammette che sua zia è solo interessata all'eredità

Demir e Zuleyha si metteranno all'opera per esaminare attentamente le prove e le dichiarazioni del tassista, ma sarà evidente che alcuni dettagli del suo racconto non coincidano con i fatti noti, alimentando il sospetto che potrebbe essere un avventuriero alla ricerca di denaro e pronto sfruttare la situazione per il proprio tornaconto personale.

In seguito Fekeli intratterrà una conversazione profonda con Mujgan, in cui le chiederà del suo attuale rapporto con sua zia: la dottoressa risponderà con sincera comprensione, affermando di avere finalmente capito che Behice non è interessata a lei e a suo figlio, ma è motivata unicamente dall'avidità per la loro eredità.