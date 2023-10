Nuove tensioni nella casa del Grande Fratello con Giuseppe Garibaldi finito al centro di una polemica.

Tutto è partito da una frase ironica pronunciata da Samira Lui e Anita Olivieri riguardo Beatrice Luzzi con Garibaldi che anziché prendere le difese della concorrente (alla quale è legato sentimentalmente) è scoppiato a ridere mancando in tal modo di rispetto, secondo il parere di molti telespettatori, proprio all'attrice e attuale compagna (o forse ormai ex).

L'accaduto

Durante la giornata di ieri, si è assistito a diversi litigi nella casa di Cinecittà dato che Beatrice Luzzi ha involontariamente ascoltato una conversazione in cui i suoi compagni d'avventura commentavano la frequentazione fra lei e Giuseppe Garibaldi.

Sebbene la diretta interessata abbia chiesto al 30enne di non raccontare quanto riferitogli in intimità agli altri, Garibaldi si è ritrovato nuovamente a fare "comunella" col resto del gruppo.

Nella tarda serata di ieri, Samira Lui ha così chiesto ad Anita Olivieri se Luzzi fosse in camera a piangere in modo da avere dedicata una clip durante la 12^ puntata del reality show. Garibaldi che si trovava in giardino con le due coinquiline ha spiegato che la Luzzi stava dormendo. A quel punto Samira ha tagliato corto: "Meglio". Giuseppe Garibaldi anziché prendere le difese dell'attrice, è scoppiato a ridere.

L'indignazione di alcuni utenti del web

Dal momento che un'istante prima Beatrice Luzzi aveva chiesto a Garibaldi di non parlare di lei con il resto dei concorrenti del GF, il suo atteggiamento non ha incontrato il favore dei telespettatori del Reality Show: "Giuseppe non ha ancora capito con chi ha a che fare", "Si è avvicinato a Beatrice solo per strategia", "Spero che Beatrice interrompa il loro rapporto" alcuni dei commenti postati su X dai telespettatori del reality che non hanno in definitiva 'perdonato' a Garibaldi l'atteggiamento tenuto.

Beatrice e Giuseppe ai ferri corti

Tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi stanno nascendo i primi dissapori. L'attrice non ha gradito che Garibaldi raccontasse delle confidenze fatte a lui al resto dei concorrenti del GF. Al contrario, il 30enne ha rivelato di non aver gradito di essere definito un "ragazzo facile".

Luzzi si è così detta disposta ad interrompere il rapporto con Garibaldi in modo da potergli dare la possibilità di approfondire la conoscenza con le ragazze della sua età. Al termine del confronto con la stessa Luzzi, Garibaldi è scoppiato in lacrime.