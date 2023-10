Giovedì 5 ottobre 2023 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, insieme all'opinionista Cesara Buonamici. Al momento i sondaggi indicano Beatrice come favorita, mentre Lorenzo dovrebbe essere il meno votato.

Otto concorrenti al televoto, sondaggi 5 ottobre

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 2 ottobre 2023, al televoto sono finite ben otto persone: Alex Schwazer, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi.

Questa volta il televoto è in positivo e chiede al pubblico da casa chi si vuole salvare tra i concorrenti in nomination; tuttavia il concorrente meno votato non sarà eliminato, ma andrà direttamente al televoto insieme agli altri nominati. Il concorrente invece preferito sarà immune per la prossima nomination eliminatoria.

Secondo gli ultimi sondaggi emersi online, ad avere la meglio dovrebbe essere Beatrice Luzzi, con circa il 52% di preferenze. A seguire dovrebbe poi esserci Giselda, con il 12% e Alex con il 10%. Segue poi Vittorio con il 9%. A non convincere il pubblico del reality show invece sarebbero Arnold, preferito al momento con il 6%, Letizia, con il 5%, Valentina con il 3%. Ultimo favorito e quindi in corsa per la prossima nomination eliminatoria dovrebbe essere Lorenzo, che al momento avrebbe una preferenza del 2%.

Non resta dunque che attendere la puntata del GF di giovedì 5 ottobre 2023, per scoprire se i sondaggi avranno o meno ragione.

I concorrenti si accorgono che il GF è privo di dinamiche

Tuttavia, nonostante il Grande Fratello 2023 sia iniziato da quasi un mese, le dinamiche all’interno della casa, sono sempre assenti, nonostante la formula rivisitata di introdurre, all'interno del GF, personaggi sia noti al pubblico ma anche sconosciuti.

A notare l’assenza di argomenti, sono stati gli stessi inquilini del reality i quali, parlando tra di loro, hanno ammesso di aver avuto come l’impressione che Signorini fosse in difficoltà. La prima a parlare è stata Beatrice, la quale ha detto: “Alfonso nella diretta di lunedì 2 ottobre era disperato, perchè non trova ciccia per i suoi denti.

Gli mancava proprio la dinamica, infatti lo ha anche detto di aiutarlo altrimenti non sa come fare”. A replicare è stata però Fiordaliso la quale ha attribuito la colpa a chi ha scelto il cast, dicendo: “Non è colpa nostra se non c’è ciccia, la colpa è loro che hanno messo tutte persone fidanzata e con un certo tipo di mentalità".