Tante vicende accadranno nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in programma su Rai 1 nei giorni 11 e 12 ottobre. Con Adelaide in partenza per la Svizzera, destinazione Ginevra, ci sarà una proposta su cui riflettere per Flora. Dopo averci pensato la ragazza accetterà di trasferirisi a Villa Guarnieri.

Nel frattempo Vittorio sarà in cerca di un contabile perché Vito non tornerà a Milano ancora per parecchio tempo. Marcello cercherà di spingere Matteo a candidarsi per il posto vacante al grande magazzino di Conti. Allo stesso tempo, Marcello dovrà fare i conti con una sofferta decisione di Adelaide che lo riguarderà da vicino.

Maria avrà troppo da fare in atelier, ma sua madre non esiterà a venirle incontro aiutandola a gestire i vestiti. Allo stesso tempo, il padre della stilista noterà qualcosa di sospetto nella relazione di sua figlia e deciderà di investigare a fondo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, 11 ottobre: Concetta aiuta Maria in atelier, Vito si dimette come contabile

Sempre più sospettoso che tra la sua primogenita e Vito sia accaduto qualcosa di grosso, Ciro deciderà di fare luce sull'intera vicenda. Frattanto al grande magazzino diretto da Conti ci saranno dei problemi da sistemare. Dopo il forfait di Vito, il quale si è dimesso definitivamente come contabile del Pds, Vittorio dovrà cercare un rimpiazzo.

Allo stesso tempo, in atelier il lavoro continuerà ad aumentare a vista d'occhio al punto che Maria si renderà conto di non poter gestire tutto da sola. Vedendo la figlia in difficoltà, mamma Concetta si offrirà di darle una mano e Maria accetterà il suo aiuto.

Adelaide prende una sofferta decisione su Marcello

Nella puntata dell'11 ottobre di questa daily soap italiana, si continuerà a dare spazio alla vicenda di Marcello e Matteo.

I due sono fratelli da parte di padre. Ebbene, prossimamente si vedrà Marcello offrire un lavoro Matteo come suo braccio destro, ma il ragazzo declinerà la proposta. Intanto, una sofferente Adelaide prenderà una decisione riguardante Barbieri.

Il Paradiso delle signore spoiler 12 ottobre: Flora accetta la proposta di Adelaide

Elvira vorrà organizzare un'uscita a quattro e chiederà a Irene di portare con sé i rispettivi fidanzati. Alfredo, però, si sentirà a disagio visto che è molto amico con Salvatore e sa benissimo quanto ci tenga ad Elvira. Sarà così che il giovane magazziniere deciderà di non farne parola all'amico, ma Salvatore lo scoprirà nel peggiore dei modi.

Dopo aver saputo che al negozio di Vittorio occorre un contabile, Marcello non perderà tempo a coinvolgere Matteo nel lavoro. Quest'ultimo potrebbe candidarsi per sostituire Vito e lavorare vicino a Maria.

Nel frattempo, altrove, Flora prenderà la decisione di correre in aiuto di Adelaide, trasferendosi a Villa Guarnieri con Umberto. Quest'ultimo, dal canto suo, si presenterà a sorpresa dalla contessa Di Sant'Erasmo e le parlerà dei suoi tormenti interiori.