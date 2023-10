Giovedì 12 ottobre 2023 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli nel ruolo di portavoce dei social. Il reality è ormai entrato nel pieno spirito di gioco e, i telespettatori sono curiosi di sapere chi tra Arnold, Beatrice, Valentina e Heidi dovrà abbandonare definitivamente la casa del GF.

Sondaggi al 12 ottobre del GF

Nella scorsa puntata del GF al televoto sono finiti: Arnold Cardaropoli, Valentina Modini, Beatrice Luzzi e Heidi Baci.

Anche questa settimana la nomination è in positivo e chiede al pubblico da casa chi, tra i vip al televoto, si vuole salvare. Secondo quanto emerso, il concorrente favorito e quindi immune alle prossime nomination e salvo, sarebbe ancora una volta Beatrice Luzzi, con circa il 49.64% di preferenze. A seguire ci sarebbe Heidi Baci con il 23.15% di gradimento. Al terzo posto, sempre secondo i sondaggi Arnold con il 16%. All'ultimo posto, per ora, e quindi candidata all'eliminazione ci sarebbe Valentina, con l'11% di preferenze. Non resta dunque che attendere la puntata di giovedì 12 ottobre per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno.

Le perplessità della casa sul rapporto tra Beatrice e Giuseppe

Intanto nella casa un argomento continua a far discutere ovvero il flirt tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il primo a commentare l’atteggiamento intimo tra i due è stato il macellaio Paolo il quale, secondo lui, tra i due inquilini potrebbe davvero nascere qualcosa, nonostante al momento il più coinvolto secondo lui sarebbe Giuseppe.

D’accordo con lui si è detta anche Angelica, dicendo che per lei il barman sta facendo veramente sul serio. Samira invece ha commentato dubbiosa dicendo: “Io sono un po’ confusa… lui è diverso dall’inizio e io non riesco a capirlo più”.

A chiedere scusa a Giuseppe, per aver messo in dubbio il suo interesse per Beatrice, è stata anche Heidi Baci la quale, rilassata in giardino, ha deciso di confrontarsi con Garibaldi, dicendo: “Pensavo che stessi giocando, ma ho cambiato idea.

Ti chiedo scusa e faccio mea culpa”. Il giovane bidello si è detto felice del cambio d’opinione della sua compagna d’avventura, dicendo una volta per tutte: “A me Beatrice piace. Mi sono confrontato spesso con lei e mi sono ovviamente posto i miei dubbi e perplessità. Ma voglio che a parlare siano i miei sentimenti, in modo libero e trasparente e voglio godermi questa connessione in modo spontaneo”. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà il rapporto tra i due inquilini del Grande Fratello.