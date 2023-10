Terra Amara viene trasmesso su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni turche di Terra amara raccontano che Zuleyha scoprirà che Umit e Demir sono amanti e non reagirà bene alla notizia, specialmente quando verrà anche a conoscenza che la complice di Fikret aspetta un figlio da Yaman. Zuleyha, quindi, avrà in animo di troncare immediatamente la sua relazione amorosa con l'imprenditore, ma Demir in un raptus di follia tenterà il suicidio. Kahraman, successivamente, confesserà a Sevda di essere Ayla, la figlia che aveva abbandonato a soli pochi mesi d'età.

Nel frattempo Sermin troverà una lettera dell’ex coniuge Sabahattin e scoprirà anch'essa la vera identità di Umit.

Zuleyha vorrà chiudere la storia con Demir e lui tenterà il suicidio

Gli spoiler della telenovela turca rivelano che il ritorno di fiamma tra Demir e Zuleyha, avvenuto qualche tempo dopo la morte di Yilmaz, parrà avere i giorni contati.

Tutto partirà quando Mujgan metterà al corrente l'acerrima nemica che Yaman e Umit sono amanti e, come se non bastasse, la giovane Kahraman è in dolce attesa proprio dell'imprenditore turco.

La signora di Cukurova non reagirà affatto bene alla doppia amara notizia sentendosi tradita da Demir, col quale sperava di azzerare le beghe passate e ripartire verso un nuovo percorso amoroso più armonioso.

Zuleyha, quindi, avrà in animo di troncare la storia sentimentale con Demir, ma quando esternerà la sua volontà al coniuge questi tirerà fuori una pistola con l'intento di togliersi la vita.

Momento concitato dove Demir Yaman asserirà: "Senza te al mio fianco sono un uomo finito".

Umit confesserà a Sevda di essere sua figlia Ayla

Durante l'ennesimo litigio, Umit finirà per rivelare a Sevda di chiamarsi in realtà Ayla ed essere la figlia che aveva abbandonato a soli pochi mesi d'età. Dopo tale confessione, Kahraman sarà conscia di avere il genitore in pugno, quindi obbligherà lo stesso a instillare in Demir qualche pulce nell'orecchio riguardante la storia tra Yaman e Zuleyha.

Sevda di conseguenza cercherà di convincere Demir a credere che Altun non sia davvero invaghita di lui e che non abbia mai smesso di amare Yilmaz. Opera di convincimento che finirà per fare pian piano breccia nel figlio di Hunkar.

Sermin, invece, troverà una lettera che l'ex marito Sabahattin aveva inviato a Umit e noterà che l'uomo la chiamava Ayla, stesso nome gridato da Sevda quando era stato ricoverata in clinica a causa dell'infarto avuto.

Sicura che questa scoperta possa rivelarsi importante, Sermin penserà bene di mettere al corrente della stessa Demir, Lutfiye e Ali Rahmet.