Durante la messa in onda della nona puntata del Grande Fratello sono finiti al televoto Valentina Modini, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi e Heidi Baci. Al termine della diretta Massimiliano Varrese ha ammesso così di essere preoccupato per la possibile eliminazione della 25enne di Pescara chiedendo anche a Ciro Petrone dei consigli per riavvicinarsi alla coinquilina.

Le paure di Massimiliano Varrese

Heidi Baci si trova dunque al televoto eliminatorio con Valentina Modini e Arnold Cardaropoli.

Al termine della diretta Massimiliano Varrese si è ritrovato a parlare con Ciro Petrone della cosa dicendosi preoccupato per la possibile eliminazione della coinquilina: "Se esce, io non so come la prendo qui dentro.

Mi arrabbio. Io vorrei andare da lei".

“Lei non si deve sentire il peso di qualcosa che ancora non esiste o di ciò che c’è fuori da qua. C’è tempo di conoscersi e capire e non deve accollarsi chissà che. Io mi sono esposto tanto. Deve uscire fuori da questo blocco. Io sono sereno" ha proseguito Varrese che vorrebbe dunque riavvicinarsi alla coinquilina.

Massimiliano dice addirittura che non sa come farà e come la prenderà se Heidi dovesse uscire dalla casa giovedì e chiede a Ciro di aiutarlo a fare avvicinare Heidi a lui



Massimiliano: -“Ciro devi fare qualcosa”



QUEST'UOMO MI FA PAURA #GrandeFratello #gf pic.twitter.com/TZ6TnybZNH — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 9, 2023

Heidi Baci: ennesimo due di picche a Varrese

Durante la puntata Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riguardante Vittorio Menozzi: il modello ha ammesso di essere attratto fisicamente da Anita Olivieri.

A quel punto con ironia il conduttore ha consigliato a Baci di tornare ad approfondire la conoscenza con Varrese (dato che Menozzi ha altre mire), ma Heidi ha ribadito di non voler tornare sui suoi passi sia perchè fuori ha una situazione in piedi sia per la differenza d'età.

Il commento di alcuni utenti dal web

L'insistenza di Massimiliano Varrese è stata nuovamente oggetto di critiche da parte di alcuni telespettatori del reality show.

Sul social X, un utente ha affermato: "Vive di ossessioni, una persona così andrebbe allontanata a prescindere". Un altro utente ha detto di essere in ansia per Heidi Baci: "Mi fa paura che continui ad andare dietro ad una ragazza che ha più volte detto di non volerlo". Un telespettatore ha taggato Alfonso Signorini chiedendo di mettere un punto ad un gioco che potrebbe diventare pericoloso.

Tuttavia tra i vari utenti c'è anche chi ha sostenuto che Varrese voglia a tutti i costi approfondire la conoscenza con Baci solo ed esclusivamente per creare delle dinamiche all'interno del programma: "Lui vuole far parlare di sé stesso perché è egocentrico".

Infine c'è chi ha criticato Ciro Petrone per avere assecondato la richiesta del coinquilino anziché fargli capire che sta sbagliando nell'insistere.