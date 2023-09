Massimiliano Varrese è un dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Cantante, attore e ballerino, ha partecipato a diverse serie tv e programmi televisivi. Tra le ultime la partecipazione ad Amici Celebrities, lo spin off di Amici che ha visto contrapporsi in discipline come canto e ballo diversi volti del mondo dello spettacolo.

Quanti anni ha Massimiliano Varrese? Carta di identità

Nome e cognome: Massimiliano Varrese

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 5 gennaio 1976

Età: 47 anni

Peso: sconosciuto

Altezza: un metro e settantasei centimetri

Professione: attore, cantante e ballerino

Segno zodiacale: Capricorno

Cosa fa nella vita Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese nasce a Roma, ma trascorre gran parte dell'infanzia e dell'adolescenza in Toscana: prima ad Albinia, poi a Grosseto.

Studia arti dello spettacolo a Roma e la sua carriera prende il via intorno alla fine degli anni Novanta, quando interpreta un ruolo in uno spot pubblicitario di un marchio di gelati. Il successo in televisione, però, arriva nel 1998, quando partecipa a Carràmba che fortuna, lo show del sabato sera di Rai1 abbinato alla Lotteria Italia, nel ruolo di Carramba Boys, e Raffaella Carrà lo lancia insieme ad altri ragazzi nel mondo dello spettacolo.

Prende così il via la carriera di cantante e ballerino, soprattutto in teatro e tv. Grazie a Luca Tomassini entra nel corpo di ballo di Stasera pago io, lo show del sabato sera di Fiorello. Sempre nelle vesti di ballerino prende parte a diversi tour musicali, come quello di Paola & Chiara e dell'ex Spice Girl Geri Halliwell.

Recita in alcune fiction, tra cui Carabinieri e Il bello delle donne. Nei successivi anni di carriera si divide tra cinema, televisione e teatro, fino ad arrivare al 2019, quando partecipa alla prima edizione di Amici Celebrities, la versione vip di Amici di Maria De Filippi. Si classifica secondo e viene battuto durante l'ultima sfida da Pamela Camassa.

L'11 settembre debutta nel mondo dei reality partecipando alla diciassettesima edizione del Grande Fratello.

La vita privata di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è fidanzato con l'attrice e conduttrice televisiva Valentina Melis. I due nel 2017 hanno avuto una bambina di nome Mia.

Massimiliano Varrese, la passione per le arti marziali e altre curiosità

Massimiliano Varrese è appassionato di arti marziali ed è anche maestro di Kudo.

Oltre ad aver partecipato come ballerino al tour di Geri Halliwell, è stato protagonista del video del suo pezzo più famoso: It's raining men. La canzone, per un breve periodo di tempo, è stata anche la colonna sonora di Amici di Maria De Filippi.