Beatrice Luzzi è una delle concorrenti più discusse dell'edizione 2023 del Grande Fratello. Nel corso della puntata del 2 ottobre, l'attrice ha risposto a tono a una domanda provocatoria di Signorini: a chi pensa che avrebbe un atteggiamento da vittima, la donna ha ricordato che sono gli autori a montare solo video in cui viene attaccata dagli altri e quindi lei passerebbe per la "pecora nera" del gruppo.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

Dopo aver rimproverato i concorrenti del Grande Fratello invitandoli a esporsi di più, ieri sera Alfonso Signorini ha cercato di indagare sul "tutti contro uno" che starebbe andando in scena nella casa da qualche settimana a questa parte.

Al termine dell'ennesimo filmato dedicato alle tensioni che si sono create tra Beatrice e quasi tutti gli altri inquilini, il conduttore si è rivolto all'attrice chiedendole: "Non pensi che il tuo atteggiamento sia vittimistico? Possibile che tutti ce l'abbiano con te?".

Queste due domande hanno acceso qualcosa in Luzzi che, senza rifletterci troppo su, ha risposto a tono sia al conduttore che a chi lavora per il reality-show al quale sta partecipando da circa un mese.

La stoccata della protagonista del Grande Fratello

"Io vittima? Non penso di esserlo, siete voi che fate solo video dove mi attaccano e quindi lo sembro", ha replicato la concorrente del Grande Fratello.

Alcuni telespettatori hanno concordato con Luzzi che sostiene che sarebbero gli autori a montare filmati sulle critiche che le vengono fatte in faccia o dietro le spalle all'interno della casa, per questo passerebbe come la vittima della situazione pur non sentendosi tale.

Signorini non ha controbattuto alle parole dell'attrice, anzi ha preferito cambiare argomento chiedendo a Vittorio di esprimere un'opinione sugli ultimi accadimenti.

Quando il ragazzo ha detto di non volersi immischiare in vicende che non lo riguardano, il presentatore ha sbottato: "Allora hai sbagliato programma, che stiamo a fare qui aria fritta?".

Ascolti tiepidi per il Grande Fratello

Nonostante gli addetti ai lavori stiano facendo di tutto per avvicinare il pubblico alla nuova edizione del Grande Fratello, gli ascolti delle puntate in prime time continuano a essere poco entusiasmanti.

A seguire la diretta di lunedì 2 ottobre, infatti, sono stati 2,2 milioni di spettatori, per uno share che ha quasi toccato il 18%.

Un leggero miglioramento rispetto ai numeri di giovedì scorso, ma comunque il reality-show continua a essere lontano dai risultati del recente passato sia in termini di ascolto che in quelli "virtuali".

Se gli anni scorsi l'hashtag del programma andava in tendenza per ore, in questa stagione questo fatica ad accadere e le interazioni tra i fan e chi gestisce l'area social sono poche