Sin dall'inizio della puntata del Grande Fratello che è andata in onda il 2 ottobre, Alfonso Signorini ha manifestato una certa insofferenza. Nell'ascoltare le risposte evasive e poco convincenti che i concorrenti hanno dato alle sue domande, il conduttore ha sbottato invitandoli ad esporsi: a Vittorio, in particolare, il presentatore ha detto che ha sbagliato programma se pensa di non dover dare opinioni su vicende che non lo riguardano in prima persona.

Aggiornamenti sulla diretta del Grande Fratello

L'eliminazione di Marco, la sorpresa a Massimiliano e nuove avvincenti nomination, sono alcune delle cose che sono successe l'altra sera nella casa del Grande Fratello.

Anche se non si è parlato della presunta bestemmia di Letizia in tugurio, nel corso della puntata del 2 ottobre sono stati affrontati tantissimi argomenti, in primis le tensioni che continuano ad esserci tra i due gruppi.

Dopo aver mandato in onda un filmato in cui si sottolineava l'astio che ci sarebbe tra Giselda e Beatrice, Alfonso ha iniziato a fare domande ai concorrenti, un modo come un altro per "cavalcare" una dinamica che interessa molto ai telespettatori.

L'amante della montagna ha subito giustificato i suoi atteggiamenti dei giorni scorsi dicendo che si trattava di un gioco, ma Signorini l'ha subito bloccata precisando: "Non sembrava, volevi buttare la pasta che aveva cucinato lei".

Lo sfogo del padrone di casa del Grande Fratello

Dopo aver sentito anche Beatrice parlare con leggerezza dello scontro che ha avuto in settimana con Giselda e Rosy, il conduttore del Grande Fratello non ci ha visto più e ha scelto di rimproverare l'intero gruppo.

"Voi in prima serata giocate, minimizzate ma il pubblico non è scemo", ha detto Alfonso visibilmente infastidito dall'atteggiamento poco collaborativo di gran parte dei concorrenti.

Visto che anche la cuoca Chin non l'ha soddisfatto con le risposte che ha dato alle sue domande, Signorini ha provato a coinvolgere Vittorio nella discussione, ma non ha ottenuto il risultato sperato.

Il ragazzo ha detto di non voler mettere bocca in un episodio che non lo riguarda personalmente, ma il presentatore l'ha redarguito: "Allora hai sbagliato programma se non entri nei discorsi degli altri.

Dovevi andare a Frontiere dello spirito".

Otto candidati al 'preferito' del Grande Fratello

Non è la prima volta che Signorini striglia il cast della nuova edizione del Grande Fratello: qualche settimana fa, ad esempio, il conduttore ha chiesto agli inquilini della casa di esporsi senza paura, di dire quello che pensano anche a costo di risultare impopolari.

La richiesta degli addetti ai lavori, dunque, è stata quella di spronare i concorrenti a regalare interessanti dinamiche al pubblico, ovvero qualcosa di cui discutere sia durante le puntate in prima serata che in settimana.

Fatta eccezione per qualche scontro con Beatrice protagonista, però, in questo primo mese di reclusione non è successo molto altro: gli autori hanno anche provato a spingere su una possibile coppia, ma Heidi ha frenato ribadendo in più occasioni che Massimiliano non le piace.

Nel corso della diretta che è andata in onda il 2 ottobre, è stato anche mostrato un filmato in cui Fiordaliso parlava male di parecchi compagni d'avventura, e questo potrebbe innescare qualche lite da approfondire nei prossimi giorni.

Le nomination dell'altra sera, intanto, hanno stabilito che Alex, Lorenzo, Arnold, Beatrice, Giselda, Letizia, Vittorio e Valentina sono al televoto che giovedì decreterà il preferito del pubblico, che diventerà anche immune dalle nuove votazioni.