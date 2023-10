Nella casa del Grande Fratello la pace stabilita nei giorni scorsi tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi è durata meno di 24 ore. Nella giornata di martedì 10 ottobre infatti, l’attore è tornato a parlare male di Beatrice, confessando al suo amico Alex Schwazer di aver visto venature gialle negli occhi della donna, dovute alla rabbia.

Varrese parla nuovamente contro Beatrice

In giardino insieme ad Alex, Massimiliano ha parlato male nuovamente di Beatrice, questa volta non limitandosi ad un commento solo professionale o dovuto al gioco, bensì andando anche sul personale, dicendo: “Ieri mi sono accorto di una cosa, che con quella cattiveria che mi ha guardato diritto, ho notato che aveva delle venature gialle dentro gli occhi.

Secondo la psicosomatica e la medicina tradizionale cinese, quando hai le venature così gialle hai molta bile e tanta rabbia. Io ho visto questo e mi sono accorto che è proprio così”. Ma gli attacchi dell’attore nei confronti della sua compagna di gioco, non sono finiti qui. Poco dopo infatti Massimiliano ha parlato di Beatrice con Samira, Heidi e Fiordalisi, raccontando che in piena notte, quando la donna si è poggiata al suo letto per parlare con altri gieffini, lui l’ha mandata via. Varrese ha tuonato dicendo: “Si l’ho cacciata, perché io ero nel mio letto con Ciro e lei è arrivata per parlare con altra gente. Io le ho chiesto di andare via dal mio letto perché mi dava fastidio che parlasse con altri sul mio letto”.

L’attore si è poi detto stanco della presunta ingenuità di Beatrice, la quale fa sempre finta di non capire o di essere la vittima di questa edizione del Grande Fratello e ha inoltre aggiunto che dovrebbe ringraziare Dio di averla mandata via dal letto in maniera dolce. Sembra dunque che tra i due protagonisti di questa edizione del GF non ci potrà mai essere una tregua.

Beatrice è inoltre in nomination anche questa settimana.

Serenità ritrovata per Varrese e Heidi

Intanto per Varrese sembra essere ritornata una leggera complicità insieme alla sua amica speciale, Heidi Baci. Dopo ripetuti due di picche da parte della donna, Massimiliano ha continuato a corteggiarla e, da qualche giorno, i due hanno trascorso qualche momento insieme ed Heidi si è addolcita un po’ di più.

Nella serata di martedì 10 ottobre l’attore ha raggiunto infatti la donna a letto e, mentre entrambi erano sdraiati si sono lasciati andare a qualche momento di tenerezza e teneri abbracci, fin quando non è arrivato Ciro a interrompere la magia del momento. La prossima puntata del reality show andrà in onda giovedì 12 ottobre e Heidi, in quanto nominata della settimana, potrebbe anche abbandonare la casa del Grande Fratello.