La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:40 su Canale 5, così come in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato spagnolo rivelano che Abel scoprirà che Manuel è innamorato di Jana, mentre Pia e Gregorio convoleranno a nozze. Tutto partirà quando Castillo mentirà a Cruz dicendo che Adarre aspetta un figlio da lui, bugia che Pia sarà costretta ad avvallare anche davanti ad Alonso per evitare di essere licenziata. Tale menzogna dei due dipendenti della tenuta, però avrà delle conseguenze inattese, ovvero Cruz e Alonso ordineranno a Pia e Gregorio di convolare a nozze.

Abel, intanto, rivelerà a Manuel di essersi invaghito di Jana, ma non ci vorrà molto prima che il dottore capisca che anche l'amica ha un debole per Exposito, specialmente quando noterà il quadro che il marchesino ha realizzato per la figlia di Dolores.

Cruz e Alonso costringeranno Pia e Gregorio a sposarsi

Le trame della fiction daily di matrice iberica raccontano che Pia rimarrà incinta del barone Juan a causa di un abuso subito dal nobile, ma cercherà di far credere a Cruz di aver abortito per mantenere l'impiego alla tenuta.

Ad accorgersi che la governante è ancora in stato interessante sarà Petra, la quale racconterà immediatamente quanto scoperto a Cruz. Quest'ultima, furente di rabbia, convocherà Adarre con l'obiettivo di licenziarla ma a salvare la situazione sarà Gregorio.

Castillo, difatti, mentirà a Cruz dicendole che Pia aspetta un figlio da lui, nel frattempo Adarre si renderà conto di non poter contraddire il collega perché finirebbe per essere licenziata, quindi confermerà di essere incinta di Gregorio anche davanti ad Alonso. Pia e Gregorio asseriranno di essersi concessi un'unica notte di passione che ha dato vita al concepimento del bimbo.

Malgrado Romulo e Petra non saranno del tutto convinti della veridicità della relazione tra i due dipendenti de La Promessa, Cruz e Alonso invece li obbligheranno a sposarsi entro quella stessa settimana. Con Teresa e Mauro a far da testimoni in un'atmosfera ben lontana da quella che ci si attenderebbe per il grande giorno, Pia e Gregorio diverranno marito e moglie.

Abel si accorgerà che anche Manuel è innamorato di Jana

Manuel continuerà a ignorare che la gravidanza di Jimena sia soltanto una bufala creata ad hoc dalla donna per tenerlo legato a sé e, al contempo, si dimostrerà parecchio geloso di Jana.

Abel, invece, confiderà al signorino di aver perso la testa per Exposito e noterà con stupore che anche Manuel è innamorato della domestica della tenuta, specialmente quando l'amico gli mostrerà un quadro creato proprio per la ragazza.

Fernando, padre di Martina e fratello di Alonso, farà presente al marchese di avere intenzione di acquistare La Promessa grazie al denaro ricavato dalle nozze della figlia. Dichiarazione che innescherà un acceso diverbio tra Fernando e Cruz a causa del quale l'uomo avrà un infarto e perderà la vita. A ritrovare il suo corpo esanime sarà la figlia Martina.