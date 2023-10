L'edizione 2023 del Grande Fratello, si sta aprendo all'amore. Dopo settimane di quiete, si stanno accendendo anche le dinamiche amorose all'interno della casa, anche quelle più inaspettate. Nelle ultime ore, ad esempio, Paolo si è dichiarato a Letizia in modo inequivocabile: il macellaio ha ammesso di provare un forte interesse per la coinquilina, un trasporto che non riesce a frenare neppure sapendo che lei è fidanzata.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

Se Beatrice ha un po' frenato nel rapporto con Garibaldi, un altro concorrente del Grande Fratello ha deciso di esporsi in modo chiaro sui sentimenti che prova.

I fan si sono accorti da settimane che Paolo ha un occhio di riguardo per Letizia, e lo scorso 15 ottobre è stato lui stesso ad ammetterlo facendole una vera e propria dichiarazione d'interesse davanti alle telecamere.

"Mi piaci, non sono riusciti ad eliminarti dalla mia testa. Il fatto che tu sia fidanzata, non cambia il mio pensiero", ha esordito il ragazzo nel discorso che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore che mancano ad una nuova puntata in diretta del reality-show.

Visto che la compagna d'avventura ha il cuore occupato, Maselli ha chiarito che non intende metterla in difficoltà e che la rispetterà sempre, ma questo non può cancellare il sentimento che prova.

La replica della protagonista del Grande Fratello

Di fronte a Letizia che si diceva certa del fatto che a lui piacesse Anita, Paolo ha spiegato: "No, ho solo detto che mi piaceva fisicamente ma l'estetica a non mi interessa".

"Tu non sei solo bella, hai tutto quello che cerco. Mi piaci anche per forza, valori e personalità", ha proseguito il macellaio tra le mura di Cinecittà.

Il romano ha anche ammesso che fino ad ora ha taciuto il suo interesse per paura del giudizio, soprattutto perché Petris non è single e gli altri potrebbero pensare che vuole intromettersi in una coppia ben consolidata.

"Non posso far finta di nulla. Ho provato ad allontanarmi da te, ma non ci riesco", ha detto ancora Maselli alla compagna d'avventura.

Negli ultimi giorni c'è stato un distacco tra i due concorrenti del Grande Fratello, un freno che ha volutamente messo il giovane per fare maggiore chiarezza nel suo cuore: "Facendo così, ho avuto conferma di quanto mi piaci e lo dico davanti a tutta Italia".

Attesa per la puntata del Grande Fratello

Dopo che Paolo ha ribadito per l'ennesima volta che non intende corteggiarla perché rispetta il suo essere fidanzata, Letizia ha detto: "Io pensavo ti piacesse Anita".

"Ma se dici che ti piace solo fisicamente, come faccio a piacerti io che siamo diversissime", ha proseguito Petris prima di fare riferimento alla sua relazione.

La fotografa si è detta lusingata dalla dichiarazione che le ha fatto il compagno d'avventura, ma ha aggiunto: "Ho una persona fuori e devo prendere in considerazione ogni cosa".

"Ma sai che per te potrei essere un problema? Se fossimo fuori di qui, ti direi altre cose ma devo stare attenta a come parlo", ha dichiarato ancora la ragazza senza mai chiudere la porta a Maselli e ad una loro frequentazione futura.

Oggi. lunedì 16 ottobre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e Alfonso Signorini dovrebbe indagare anche su questa potenziale nuova coppia di inquilini.

Sempre stasera, inoltre, nella casa dovrebbero entrare tre concorrenti: Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti (protagonista di Temptation Island 2023) sarebbero le new entry scelte dagli autori del reality-show per ravvivare le dinamiche tra i personaggi che sono "reclusi" ormai da un mese tra le mura di Cinecittà.