Un posto al sole viene trasmesso alle ore 20:50 dal lunedì al venerdì su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano, in merito agli episodi che andranno in onda mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre, evidenziano che Luca De Santis avrà in animo di confessare a Giulia Poggi di essere malato [VIDEO] ma, nonostante ciò, il primario preferirà affidare tale rivelazione al suo diario piuttosto che alla sua amata per paura di perdere quest'ultima. Rosa Picariello, intanto, si renderà conto di essere rimasta totalmente fuori dalla vita di Damiano Renda, mentre Otello Testa sarà intenzionato ad andare in moto sino a Indica.

Roberto Ferri, infine, sarà terrorizzato alla sola idea di poter perdere nuovamente il piccolo Tommaso, quindi esorterà Marina Giordano ad accantonare il suo piano.

Luca vorrà dire a Giulia tutta la verità legata alla sua malattia, ma non riuscirà a farlo per paura di perderla

Gli spoiler italiani di Un posto al sole, per ciò che riguarda le puntate del 25 e 26 ottobre, anticipano che Luca continuerà a fare i conti con la sua malattia e, al contempo, vorrà liberarsi dal peso della stessa rivelando una volta per tutte a Giulia cosa lo angustia in termini di salute.

La propensione del primario sarà quindi di mettere sul piatto tutta la verità sulla sua malattia con Poggi ma, malgrado la voglia di essere sincero, De Santis non riuscirà a confessare tutto alla partner.

Anziché dire come stanno le cose, difatti, Luca preferirà sfogare ansie e frustrazioni riempiendo le pagine del suo diario e ciò accadrà perché il medico temerà di perdere Giulia qualora scoprisse che è malato.

Rosa si renderà conto di essere fuori dalla vita di Damiano

Le trame dello sceneggiato italiano della terza rete Rai nato da un'idea di Wayne Doyle, per ciò che concerner gli episodi del 25 e 26 ottobre, riportano che Rosa si renderà finalmente conto di essere fuori dalla vita di Damiano, mentre quest'ultimo rischierà di far saltare la sua copertura.

A causa di alcuni alterchi tra Eduardo Sabbiese e Tony, difatti, quest'ultimo inizierà a sospettare che Renda possa fingersi corrotto per incastrarli.

Otello, successivamente, manifesterà la sua volontà di raggiungere Indica in moto, così Raffaele e Renato proveranno in ogni modo a dissuaderlo da tale intento.

Roberto sarà terrorizzato all'idea che qualcuno possa nuovamente tenerlo lontano dal piccolo Tommy, quindi per evitare ciò chiederà alla moglie Marina di abbandonare ogni piano che ha in mente riguardante il bimbo di Ida Kovalenko.

Giordano si lascerà convincere dal marito oppure porterà ugualmente avanti il suo folle piano?