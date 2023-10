Nella casa del Grande Fratello le giornate degli inquilini proseguono tra alti e bassi. Tuttavia, dopo la puntata, gli animi dei concorrenti sono sempre tesi e, la tregua instaurata nei giorni scorsi tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese è durata veramente poco [VIDEO]. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Massimiliano Varrese si sfogava con Marco Fortunati, ammettendo di essere stufo di sprecare il pensiero per una persona falsa come Beatrice Leuzzi. Dopo la puntata tra i due inquilini sono volate delle parole abbastanza forte.

Il litigio tra Varrese e Beatrice

Subito dopo la prima serata, Beatrice era intenta a parlare con gli altri concorrenti del Grande Fratello, per cambiare il posto letto. Ad intromettersi nella discussione è stato Massimo, il quale ha iniziato ad attaccare l’attrice dicendole: “Fammi la cortesia di non parlarmi più. Sono giorni che mi punzecchi e sono arrivato al limite. Tu devi fare finta che io non esista qui dentro”. Immediatamente la donna si è messa sulla difensiva, dicendo che nessuno stava parlando con lui e che lei stava solamente chiedendo di cambiare letto. La giustificazione di Beatrice non è servita a molto, in quanto appena si è allontanata, Varrese ha sparato a zero contro di lei dicendo: “Io non so cosa vuole questa dopo 4 settimane, mi sa tanto di ridicola.

Non ne posso più, lei mi punzecchia e poi fa finta di niente e dice che non è vero e che mi invento tutto io. È una faina ridicola, non mi deve più parlare. Adesso mi zittisco che è meglio, perchè sta giocando sporco e continua a recitare un ruolo”.Sembra dunque che tra i due concorrenti del Grande Fratello il clima è sempre più teso e, nonostante la convivenza forzata, entrambi sembrano ormai intenzionati ad ignorarsi reciprocamente.

Ascolti tv GF lunedì 2 ottobre 2023

Nonostante la formula nuova di questa edizione del Grande Fratello che, per la prima volta dopo tanti anni, è tornato ad una versione con personaggi non famosi, misti anche a personaggi noti del mondo dello spettacolo, gli ascolti tuttavia continuano ad essere leggermente deludenti. Dopo la puntata di giovedì 28 settembre, che ha visto incollati davanti al video 2.029.000 telespettatori, con uno share del 16.4%.

La nuova puntata invece, andata in onda lunedì 2 ottobre ha totalizzato 2.292.000 telespettatori, con uno share del 17.9%. A trionfare però la sfida degli ascolti è stata la fiction di Rai 1 dal titolo Imma Tataranni -Sostituto procuratore 3, che ha invece interessato 4.111.000 telespettatori, con uno share pari al 25.2%. La prossima puntata del Grande Fratello, andrà in onda giovedì 5 ottobre su Canale 5.