Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 8 nella giornata di lunedì 6 novembre. Eccezionalmente per il prossimo lunedì, la messa in onda della soap opera non sarà prevista alle 16 in poi come sempre, bensì anticiperà di circa un'ora e mezza per lasciare spazio allo speciale del Tg 1.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore andrà in onda prima il 6 novembre

Il cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore del 6 novembre prevede uno stravolgimento del daytime pomeridiano, dovuto alla messa in onda di uno speciale del telegiornale dedicato all'incontro tra Papa Francesco e i bambini.

Per l'occasione, quindi, l'appuntamento con la soap opera nel daytime di Rai 1 subirà delle modifiche e l'orario di messa in onda non sarà quello delle 16:00, come accade abitualmente.

Eccezionalmente per il prossimo lunedì pomeriggio, la messa in onda della nuova puntata sarà prevista dalle 14:35 in poi su Rai 1, in anticipo quindi di circa un'ora e mezzo rispetto all'orario canonico, così da poter lasciare la linea allo speciale del Tg 1 a partire dalle 15:20 circa.

La soap opera di Rai 1 trasmessa in anticipo per lo speciale del Tg 1 con Papa Francesco

A seguire, poi, ci sarà spazio per una breve anteprima de La Vita in diretta, che il prossimo lunedì pomeriggio sarà in onda dalle 16:30 in poi, fino alla pausa del Tg 1 e poi riprenderà la regolare messa in onda a partire dalle 17:05 contro Pomeriggio 5 di Myrta Merlino.

Un pomeriggio anomalo per gli spettatori della rete ammiraglia Rai e in particolar modo per gli appassionati de Il Paradiso delle signore 8, dato che l'appuntamento del 6 novembre si sfiderà per circa dieci minuti anche con Terra amara, la soap opera turca dei record trasmessa con grande successo su Canale 5.

Dal 7 novembre in poi, invece, la programmazione di Rai 1 tornerà ad essere quella abituale e la soap sarà regolarmente trasmessa dalle 16 in poi.

Matteo rifiutato da Maria e vuole indagare per scoprire la verità

Intanto, le anticipazioni di questa nuova puntata di lunedì 6 novembre, rivelano che Matteo cercherà in tutti i modi di parlare con Maria dopo che la stilista lo tratterà con estrema freddezza.

Il giovane contabile vuole capire cosa sta succedendo e il perché di questo atteggiamento da parte della stilista, che di punto in bianco lo ha escluso dalla sua vita.

Irene, però, chiederà a Matteo di non insistere e di farsi da parte, rispettando le volontà di Maria.