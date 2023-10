Le anticipazioni dello sceneggiato La Promessa, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 6 a venerdì 10 novembre, raccontano che Gregorio, dopo essere venuto quasi alle mani con Romulo, rivelerà a quest'ultimo che Pia non ha interrotto la gravidanza come ha voluto fargli credere. Petra, intanto, origlierà il dialogo tra i due uomini, nel frattempo Manuel andrà all'hangar di mattina presto e lì farà l'incontro di Jana. La giovane Exposito, infine, dirà al signorino di aver aiutato Catalina a sistemare l'aereo e, notando che Manuel sta iniziando a ricordare qualcosa antecedente al suo incidente, coglierà la palla al balzo proponendo con successo al marchesino di fare un volo insieme.

Pia e Mauro eviteranno un rissa tra Romulo e Gregorio

Le trame de La Promessa, per ciò che concerne le puntate dal 6 al 10 novembre, evidenziano che le nozze tra Jimena e Manuel saranno motivo di attriti crescenti tra Romulo e Gregorio, coi due uomini che arriveranno a un passo dal venire alle mani.

Soltanto il tempestivo intervento di Pia e Mauro eviteranno una colluttazione tra i due maggiordomi, ma l'astio reciproco tra Gregorio e Romulo parrà non accennare a placarsi, anzi.

Gregorio rivelerà a Romulo che Pia non ha interrotto la gravidanza

Gli spoiler della soap opera ospitata da Canale 5, riguardanti gli episodi da lunedì 6 a venerdì 10 novembre, anticipano che a nozze concluse Gregorio andrà dal rivale facendogli presente che non lascerà mai la tenuta, in quanto i suoi sottoposti riservano grande fiducia in lui.

Per rincarare la dose, inoltre, Gregorio confesserà a Romulo che Pia non ha mai interrotto la gravidanza, come ha tentato di fargli credere: tale esternazione destabilizzante sarà ascoltata di nascosto anche da Petra.

Jana e Manuel si concederanno un volo in aereo

Le anticipazioni della fiction daily iberica, inerenti alle puntate dal 6 al 10 novembre, rivelano che Manuel di prima mattina andrà all'hangar e lì incontrerà Jana, così entrambi si metteranno a controllare se l'aeroplano è stato riparato in maniera corretta.

La figlia di Dolores, nel mentre, dirà al marchesino di aver aiutato Catalina a sistemare il velivolo e in quell'istante in Manuel parranno accendersi dei barlumi di ricordi risalenti a prima dell'incidente aereo, quando lui e Jana si amavano.

La giovane Exposito, notando ciò, proporrà con successo a Manuel di fare un viaggio assieme col suo aereo, così quando saranno in volo l'odore di camomilla dei capelli della ragazza rievocherà dei ricordi molto piacevoli al signorino.