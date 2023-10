Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 di novembre saranno incentrate sulle vicende di Maria Puglisi, che si ritroverà in crisi e deciderà di allontanare dalla sua vita Matteo Portelli. Dopo quello che c'è stato con il giovane contabile del magazzino, la stilista si convincerà del fatto che l'unica soluzione plausibile sia quella di tenere a debita distanza Matteo, come se non bastasse si ritroverà a fare i conti con il ritorno del fidanzato Vito Lamantia. Intanto Stefania, dopo un lungo periodo di assenza a Milano, tornerà in città per partecipare a un evento speciale dei suoi genitori.

Maria rifiuta Matteo nelle prossime puntate

Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore di novembre, Maria si ritroverà in crisi dal punto di vista sentimentale.

La donna si renderà conto che Matteo non le è affatto indifferente e, dopo il bacio che scatterà tra i due, si convincerà che l'unica soluzione plausibile sia quella di allontanarlo dalla sua vita.

Per tale ragione, quindi, Maria rifiuterà il giovane Portelli e lo terrà a debita distanza, scatenando però la delusione del ragazzo che si chiederà cosa sia successo.

Matteo, infatti, non avrà alcuna intenzione di arrendersi e provato da questo modo di fare della stilista cercherà di andare fino in fondo per capire dove e cosa ha sbagliato.

Il ritorno di Vito Lamantia scombussola Maria Puglisi

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di novembre, rivelano che Maria si ritroverà a dover affrontare anche il ritorno inaspettato in città del suo fidanzato.

Vito, dopo essere stato per diversi mesi in Australia, farà una sorpresa alla sua amata e crederà in questo modo di stupirla, ma otterrà l'effetto contrario.

Maria sarà fortemente provata da questo ritorno, dato che non saprà se dire o meno al suo fidanzato quello che c'è stato con Matteo Portelli in queste ultime settimane.

Inoltre, al centro delle nuove puntate del mese di novembre ci sarà anche il ritorno in scena di Stefania. La giovane ritornerà a Milano per stare insieme ai suoi genitori, i quali hanno scelto di convolare nuovamente a nozze.

Il ritorno di Stefania Colombo per il matrimonio dei suoi genitori

Per Ezio e Gloria sarà il momento di celebrare nuovamente il loro matrimonio e per l'occasione, Stefania deciderà di essere al fianco dei suoi genitori.

Un ritorno che, tuttavia, non sarà stabile: l'ex venere del grande magazzino non ha intenzione di ristabilirsi nuovamente a Milano, dato che dopo aver preso parte al matrimonio dei suoi genitori, tornerà in America, dove la attende la sua nuova vita.