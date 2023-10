Nelle puntate della soap Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 6 a venerdì 10 novembre, ci saranno importanti novità per Irene. Infatti, la signorina Cipriani si imbatterà in un ragazzo affascinante di nome Leonardo Crespi. Nel frattempo, Alfredo organizzerà una serata al Circolo per la sua fidanzata: Irene sarà al settimo cielo per la sorpresa, anche se ben presto rivedrà Leonardo per la seconda volta.

Durante la settimana, inoltre, verranno trattate le vicende di Ezio e Gloria, che decideranno di celebrare nuovamente il loro matrimonio, mentre Vito tornerà, a sorpresa, dall'Australia.

Irene incontra Leonardo Crespi e resta affascinata

Nei recenti episodi de Il Paradiso delle signore, le cose fra Irene e Alfredo sembrano andare per il verso giusto e la capo commessa ha iniziato ad apprezzare il suo fidanzato e gli sforzi per accontentarla.

Ma ben presto l'arrivo di un nuovo personaggio maschile potrebbe mettere in crisi la coppia. La signorina Cipriani infatti resterà affascinata da uno sconosciuto di nome Leonardo Crespi.

Alfredo è stanco e organizza una sorpresa per Irene

Durante le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Alfredo sarà sempre stanco e Armando noterà che il suo collega sta perdendo anche la concentrazione sul lavoro. A quel punto, Ferraris chiederà delle spiegazioni a Perico, ma lui sarà piuttosto vago e non vorrà rivelare al suo collega cosa gli sta accadendo.

Nel frattempo, lo stesso Alfredo organizzerà una cena al Circolo per Irene: lei sarà entusiasta per la sorpresa che gli farà il suo fidanzato e si emozionerà.

Ma proprio quando la capo commessa sarà al settimo cielo per l'iniziativa del magazziniere, si imbatterà, ancora una volta, in Leonardo Crespi.

Ezio e Gloria si risposano, Vito torna dall'Australia

Durante la settimana dal 6 al 10 novembre, inoltre, ci saranno importanti novità per Ezio e Gloria, che decideranno di sposarsi per la seconda volta e chiederanno a Matilde e Vittorio di essere i loro testimoni. La cerimonia dei coniugi Colombo verrà celebrata nella puntata che andrà in onda venerdì 10 novembre.

Nel frattempo, Vito, a sorpresa, tornerà dall'Australia e la famiglia Puglisi sarà al settimo cielo per il rientro del fidanzato di Maria. L'ex contabile ben presto dovrà prendere una decisione sul suo futuro e capire se restare definitivamente a Milano o se partire nuovamente.