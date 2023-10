Grande attesa per la sesta e ultima puntata di Cuori 2 in programma domenica 5 novembre su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per un momento di grande tensione che avrà come protagonista Delia: scoprirà che la piccola Anna è scomparsa nel nulla.

Un evento straziante, che porterà Delia a indagare con tutte le sue forze per cercare di scoprire cosa sia successo e chi si cela dietro quanto successo.

Delia vuole recuperare il legame con la mamma

Nel primo episodio dal titolo "Il futuro non esiste che al presente" si inizierà a respirare l'atmosfera del Natale.

Il clima natalizio sembrerà portare un po' di serenità, in particolar modo per Delia, che dopo un periodo turbolento e difficile con la sua mamma, deciderà di fare un passo in avanti nei suoi confronti.

Si renderà conto di dover sotterrare l'ascia da guerra e alla fine accetterà di provare a recuperare il legame con la madre.

Spazio anche alle vicende di Luisa e Riccardo: i due si ritroveranno a stringere un legame sempre più forte.

La scomparsa di Anna al centro del finale della seconda stagione

A seguire andrà in onda il secondo episodio da titolo "Niente è impossibile".

Tra le corsie del reparto inizierà a circolare una notizia sconvolgente: la piccola Anna è scomparsa nel nulla e nessuno sembra sapere che fine abbia fatto.

Sarà così che si perderanno le tracce della bambina e per Delia sarà un brutto colpo al cuore, difficile da accettare.

La donna sarà in preda alla disperazione assoluta e non riuscirà a darsi pace, visto che a distanza di giorni non si avranno notizie sul conto di Anna e nessuno saprà dire dove si trovi.

Delia disperata per Anna, prova a scoprire chi l'abbia portata via

Il finale della seconda stagione di Cuori vedrà così Delia impegnata in prima persona per cercare di scoprire cosa sia successo. Non avrà alcuna intenzione di arrendersi e deciderà di analizzare in prima persona tutte le possibili piste che potrebbero aiutare a far luce sulla sparizione nel nulla della bambina.

Che fine ha fatto Anna e chi l'ha portata via? La risposta nel corso dell'ultima puntata di domenica 5 novembre, che dal punto di vista auditel dovrà vedersela contro una puntata speciale della soap Terra amara in onda in prime time su Canale 5.

Mediaset sfiderà così l'atteso finale di Cuori 2, trasmettendo la soap rivelazione di questa stagione televisiva, in grado di totalizzare più di tre milioni di spettatori durante la messa in onda in daytime.