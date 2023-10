Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Maria, la quale si ritroverà a fare i conti con il ritorno di Vito e ben presto quest'ultimo scoprirà ciò che è successo nel periodo della sua assenza. Nel frattempo Gemma non tornerà a Milano, in seguito alla sua decisione di trasferirsi all'estero e di cambiare vita.

Vito scopre il tradimento di Maria: le anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà il ritorno in città di Vito.

L'ex contabile del grande magazzino milanese, dopo essere stato in Australia per diverso tempo, rimetterà tornerà a Milano e avrà modo di rivedere la sua fidanzata Maria.

I genitori della stilista approfitteranno subito della situazione per parlare di matrimonio, dato che il loro sogno è quello di vedere Maria felicemente accasata con Vito. Ma le cose non andranno proprio nel verso sperato: Vito si renderà conto subito che qualcosa è cambiato e ben presto scoprirà la verità su quanto è accaduto durante la sua assenza.

L'ex contabile del Paradiso verrà a conoscenza del tradimento che la giovane donna ha avuto con Matteo Portelli e a quel punto la loro relazione entrerà in profonda crisi, al punto che Vito potrebbe decidere di trasferirsi per sempre in Australia e iniziare una nuova vita lontano da Maria.

Il matrimonio 'bis' di Ezio e Gloria, per l'occasione torna anche Stefania

Per quanto riguarda, invece, le vicende di casa Colombo nel corso dei prossimi episodi, Ezio e Gloria decideranno di coronare il loro grande sogno d'amore insieme e lo faranno unendosi in matrimonio per la seconda volta.

I due vivranno così questo momento in compagnia delle persone più care, compresa la giovane Stefania che per l'occasione rientrerà a Milano da San Francisco, per stare al fianco dei suoi genitori.

Gemma non ritorna a Milano

Nessun ritorno è previsto, invece, per Gemma: l'ormai ex venere del grande magazzino milanese non rimetterà piede a Milano dopo aver scelto di abbandonare la città e trasferirsi anche lei in America. La giovane Zanatta quindi porterà avanti la sua gravidanza lontana da tutti gli amici che hanno avuto modo di conoscerla e frequentarla quando stava a Milano.

Alcuni fan, però, sperano di poter comunque rivederla in futuro, magari proprio nel corso della nona stagione della soap opera del prossimo anno.