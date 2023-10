Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso del prossimo episodio del 3 ottobre, non possono mancare nuovi colpi di scena. In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Matteo. Il giovane non sa proprio come comportarsi: da un lato vorrebbe accontentare la volontà della madre, allontanandosi dal fratellastro; dall'altro, vorrebbe stringere un legame con Marcello. Intanto, in atelier Maria e il nuovo stilista, Bottieri, sono in disaccordo su tutto, persino sull'allestimento della vetrina.

La nuova linea uomo del Paradiso delle signore

Durante la prossima puntata de il Paradiso delle signore, tutto è pronto per accogliere la nuova clientela dell'atelier. Tuttavia, Irene deve trovare, il prima possibile, la Venere in grado di occuparsi del reparto uomo senza alcuna difficoltà. La notizia genera un grande fermento, poiché nessuna delle giovani donne ha mai gestito dei clienti maschi. Intanto, Maria e Bottieri devono collaborare per allestire al meglio la vetrina. Purtroppo, però, continuano ad avere opinioni e idee del tutto differenti. Pertanto, non riescono proprio a trovare un punto d'incontro che possa andare bene ad entrambi.

Un grande ospite atteso al Paradiso delle signore

Tutti sono impegnati per organizzare al meglio il Paradiso delle signore, affinché possa accogliere un ospite speciale per il lancio della linea uomo: Gianni Rivera.

Nel frattempo, Salvatore ha il cuore infranto. Sente di aver perso per sempre la sua amata Elvira e ha intenzione di affrontare direttamente Tullio, il fidanzato della Venere.

Finalmente, dopo tanta attesa, Tancredi riceve una buona notizia dall'ortopedico: può recuperare la piena funzionalità della sua gamba. Intanto, Vittorio è indeciso su ciò che può fare.

Tra le mani ha un dossier molto importante: Conti potrebbe incastrare per sempre Tancredi, il marito di Matilde. Tuttavia, preferisce non divulgare le prove schiaccianti, lasciando le cose esattamente come stanno.

Matteo è confuso. Si trova dinanzi ad un bivio e non sa quale strada intraprendere. Da un lato vorrebbe assecondare le richieste di sua madre che lo spingono ad allontanarsi definitivamente dal fratellastro appena ritrovato; dall'altro, però, è attirato dall'idea di poter stringere un legame con lui. Nel frattempo, Marcello sta pensando a come risolvere la situazione che si è venuta a creare proprio con il fratellastro. Pertanto, decide di organizzare una cena, alla quale è invitata anche Maria.