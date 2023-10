Tensione altissima nelle puntate di ottobre per Un posto al sole, giunto a una svolta determinante. Roberto ha scoperto che Tommy non è suo figlio e sta facendo di tutto per tenere buona Ida, pronta a portare via per sempre il bambino. Le anticipazioni raccontano che Lara cercherà di uccidere Marina, ormai consapevole di non avere più nulla da perdere. A intervenire in tempo sarà Ida che, tuttavia, prenderà l'occasione al volo per ottenere ciò che vuole da Ferri e Giordano.

La situazione diventerà ingestibile ed è mistero su chi e come ne pagherà le conseguenze.

Un posto al sole nuove trame: Ida cede alle manipolazioni di Lara

Le nuove anticipazioni Un posto al sole dal 2 al 6 ottobre raccontano che Lara non si arrenderà assolutamente anche davanti alle dure parole di Roberto, che le ha chiaramente detto di sparire dalla sua vita.

Lara, ben sapendo quanto sia vulnerabile Ida in merito alla possibilità di perdere Tommaso la convincerà a non fidarsi di Marina e Roberto, spingendola a fuggire di nuovo.

Sarà poi Marina a far cambiare di nuovo idea a Ida facendo riaffiorare un doloroso ricordo del passato. Quando tutto sembrerà essersi risolto, ecco che Lara farà una mossa tanto grave quanto imprevedibile.

Anticipazioni Un posto al sole: Lara cerca di uccidere Marina

Stando agli ultimi spoiler Upas Lara perderà completamente la ragione e, non avendo nulla da perdere, proverà a mettere fuori gioco Marina, nella vana e disperata speranza di avere Roberto nella sua vita: che cosa ha in mente di fare?

Ida sarà colei che salverà la vita a Marina, che si troverà in pericolo per l'ennesima volta.

Lara verrà finalmente arrestata? La risposta non è così scontata, dato che di recente su Instagram è apparsa una foto scattata sul set di Un posto al sole nella quale comparivano sia Marina che Lara.

Occhio, perché il coraggioso gesto di Ida non sarà fine a se stesso.

Ida ricatta Marina e Roberto nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Sempre secondo le ultime anticipazioni di Un posto al sole pare che Roberto si trovi in grossi guai, se solo Ida decidesse di rivelare pubblicamente la verità su Tommaso. Dopo aver salvato la vita a Marina, sarà lei ad avere in mano le redini della situazione.

Ferri e Marina proveranno a stringere un accordo con Ida ma, dopo quel che accadrà nelle prossime puntate, la posta in gioco sarà decisamente più alta e non è detto che Tommy rimanga a Palazzo Palladini.

Ipotesi aperte anche per quanto riguarda Lara, che già in molte occasioni è riuscita a evitare il carcere. La farà franca anche dopo aver tentato di uccidere Marina? Non resta che attendere i nuovi episodi di Upas per vedere che cosa accadrà.