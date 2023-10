L’ottava stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore riserva tante sorprese. Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 dal 30 ottobre al 3 novembre 2023, Matteo Portelli verrà aggredito dal suo ricattatore Renato Mancino.

Il commendatore Umberto Guarnieri tramerà contro Ezio, Gloria e Vittorio Conti, con l’obiettivo di far fallire la Tessuti Colombo.

Maria interviene in soccorso di Matteo

Le anticipazioni sugli episodi in onda da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre raccontano che al grande magazzino ci saranno i preparativi in occasione dell'inaugurazione della metropolitana a Milano.

A proposito di ciò, Roberto e Agata lavoreranno insieme, invece Elvira aiuterà Salvatore a preparare dei dolci in caffetteria.

Matteo terrà sotto controllo Renato Mancino, con il timore che possa minacciare sua madre in ospedale. Maria prenderà le difese del fratellastro di Marcello nell’istante in cui verrà picchiato da Renato, dopodiché lo ospiterà a casa sua infastidendo le coinquiline Irene e Clara. A sorpresa Ciro e la moglie Concetta busseranno alla porta della figlia Maria proprio quando si prenderà cura di Matteo, il quale deciderà di lasciare l’abitazione della fanciulla per non causarle problemi. Successivamente Matteo tenterà di riavvicinarsi a Maria dopo averla baciata, ma lei sarà fredda.

Gianlorenzo Botteri tende una trappola a Concetta, Matilde fa chiarezza a Vittorio sul loro rapporto

Intanto Vittorio, Matilde, Ezio e Gloria faranno dei progetti per la cessione dei terreni, invece Umberto inviterà Tancredi a schierarsi contro la moglie per il bene della Galleria Milano Moda. Ben presto Matilde e il marito si riavvicineranno durante una cena romantica al circolo.

Gianlorenzo Botteri non nasconderà a Maria di non gradire la presenza di sua madre Concetta in atelier: preparerà una trappola alla nuova sarta del Paradiso, per dimostrare che non è adatta a questo ruolo. Tullio farà una sorpresa alla fidanzata Elvira, ma la troverà in compagnia di Salvatore.

Matilde e Umberto si renderanno conto di pensarla in modo diverso sugli obiettivi da raggiungere durante un loro confronto.

In seguito il commendatore Guarnieri svelerà a Tancredi il suo piano per ostacolare Ezio e Vittorio. Nel contempo Matilde farà chiarezza con direttore Conti, dicendogli che il loro rapporto deve rimanere professionale.

Marcello organizzerà un incontro con il sindaco di Sperti, in vista del trasferimento della Tessuti Colombo. Vittorio invece capirà di dover prendere le distanze da Matilde, quando la vedrà in sintonia con il marito Tancredi.